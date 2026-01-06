Para el presidente de la Liga fue “excelente”y para Salto Uruguay, “fue un mamarracho”

La delegación de Salto Uruguay (Daniel Schiavi) no anduvo con vueltas para calificar el final del Torneo Salteño, disputándose partidos cada 48 horas, “porque la propia FIFA lo prohíbe”.

Pero, a renglón seguido, y tras la lectura informativa de lo que embolsó cada uno de los clubes que conformaron la Divisional «A», el presidente Luis Alberto Arreseigor lo catalogó de “excelente”.

Queda en claro que a la primera sesión ordinaria del Consejo Superior no le faltaron encontronazos argumentales y, sobre todo, posiciones radicalmente opuestas sobre una misma temática. Para Schiavi, el final del Campeonato Salteño “fue un mamarracho”.

El presidente de la Liga le puso énfasis a las 3.210 entradas vendidas en la final de Nacional y Ferro Carril, con una recaudación bien suculenta: $ 792.500.

El hecho es que, de principio, se planteó lo relativo a los clubes salteños que jugarán el Campeonato del Interior, tanto en la «A» como en la «B». Nacional confirmó su participación a través del delegado, Dr. Enzo Gastón Paique.

En tanto River Plate (Ricardo Rodríguez) condicionó la participación del equipo a que OFI derive un monto de dinero que contribuya al registro, pero “si las actuales condiciones permanecen, River Plate no participará”.

Chaná asistirá como invitado, desde el momento que en este año llega a los 100 en el tiempo, desde aquel 26 de marzo de 1926.

🏆 La Copa Chica

La sesión de ayer en el Consejo Superior marcó los ingresos de los delegados de Almagro y Parque Solari, cuyos equipos lograron ascender en el 2025 de la Divisional «B» a la «A». No se mencionó el nombre de ambos delegados.

En tanto, el delegado de Libertad apuntó a que la copa que se le adjudicó a Ferro Carril como Campeón Salteño no guardó relación con el logro de quien la obtuvo. El delegado apuntó a las características del trofeo, “y esto que digo no pretende ser agraviante, pero digo lo que pienso. No es ese tipo de trofeo el que merece un equipo campeón”.

⏱️ Salto Uruguay: dos meses como mínimo

Mientras Ceibal, a través de la delegada Claudia Echenique, anunciaba la no participación en el torneo de OFI (Divisional «B»), Salto Uruguay reafirmó la necesidad de apuntar a la planificación del calendario local, instando a la convocatoria de una reunión de presidentes, a los efectos de adoptar determinadas posiciones.

Para el delegado albiceleste, el Campeonato Salteño 2026 debiera iniciarse dos meses antes, por ejemplo en el mes de junio.

A su vez, el delegado de Ferro Carril (Federico Signorelli) invocó un aspecto esencial: agilizar los plazos cuando se radica una protesta, evitando el hastío que supone la espera de días… o semanas.

La reunión de presidentes se verificará el lunes 19 de enero.

🗳️ Con destino a la Asamblea

A su vez, Miguel Rognoni, presidente del Consejo Único Juvenil, enfocó lo relativo a la asamblea que se viene, pactada para el lunes 12 a la hora 20.

Lo relativo a nuevas autoridades, pero también al aval de las tres categorías para la acción: Sub 14, Sub 16 y Sub 18. La Sub 14 no tendrá carácter obligatorio. En el caso de la Sub 16, con carácter experimental.

La noche en la Liga, donde no faltaron las salutaciones para Ferro Carril Campeón, pero, sobre todo, la valoración de la disfrutable instancia final. Por el número de aficionados, por la venta de entradas y por el monto recaudado en boleterías.

Se vendieron más entradas; Ferro se llevó más de un millón de pesos: todos ganaron



El presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Luis Alberto Arreseigor, enumeró las ganancias que reportó en el año cada club. Hay que hablar de superávit en todos los casos. Todos ganaron dinero y ninguno perdió.

Ferro Carril fue el que más dinero embolsó, alcanzando esta condición por segundo año consecutivo.

Pero que conste: en el 2024, Ferro Carril obtuvo una ganancia de $ 283.000. Solo basta compararlo con el monto al que accedió en el 2025.

Para plantear registros “redondos”, es del caso establecer la ganancia de los 12 que militaron en la Divisional «A» de la Liga Salteña. Mientras que no está demás apuntar en una restante dirección: en el 2024 se vendieron 31 mil entradas y en el 2025, 39 mil entradas.

📊 En todos los casos, el superávit

🏟️ Club 💰 Ganancia Ferro Carril $ 1.000.000 Nacional $ 788.000 Ceibal $ 663.000 Gladiador $ 350.000 Salto Nuevo $ 347.000 River Plate $ 329.000 Universitario $ 212.000 Salto Uruguay $ 173.000 Atlético Arsenal $ 155.000 Sud América $ 132.000 Hindú $ 101.000 Libertad $ 70.000

En River no hay misterios: Fabricio Martínez al mando

Tras la sesión del Consejo Superior, diálogo puntual de EL PUEBLO con el delegado de River Plate, Ricardo Rodríguez. Una manera de ahondar en tiempos de futuro.

Se aguardará que OFI resuelva un apoyo económico para los clubes que militan en la Divisional «B». Si el organismo expone algún tipo de apertura a ese nivel, en River abren la puerta de lo posible. Caso contrario: la cierran. La Dirección Técnica para el plantel superior, con la mira puesta en esta temporada, ya está decidida. El nuevo estratega será Fabricio Martínez, quien ya supo ser mando en años anteriores, conformando dupla con Maximiliano Summers. El año pasado, Fabricio fue el DT de Libertad.

