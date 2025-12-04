Papá Noel y los Reyes Magos vuelven de la mano del Centro Comercial

El Centro Comercial e Industrial de Salto anuncia una nueva temporada de actividades navideñas destinadas a acercar el comercio a la comunidad, impulsar el movimiento económico y fomentar la compra en la economía local.
Una vez más Papá Noel y sus ayudantes (personificados por el Grupo Teatral La Galera) recorrerán distintos puntos de la ciudad, generando encuentros con familias, lectura de cartitas y momentos para compartir la alegría de las fiestas. Las acciones buscan fortalecer el vínculo entre los comercios salteños y sus clientes, promoviendo una experiencia cercana y llena de espíritu navideño.
Además, desde la cámara empresarial de los salteños, se confirmó que los Reyes Magos estarán presentes en la tradicional Peatonal de Reyes, una actividad que reúne a cientos de familias y que se consolida como uno de los eventos más emblemáticos del verano salteño.
La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Sra. Aline Bisio, destacó: “Queremos que estas fiestas sean una oportunidad para reencontrarnos, apoyar al comercio local y celebrar juntos. Cada acción que impulsamos busca fortalecer a nuestras empresas y acompañar a las familias salteñas en una época muy especial”.
Con estas propuestas, el Centro Comercial reafirma su compromiso de impulsar la actividad económica, cuidar las tradiciones y promover que salteños y visitantes elijan comprar en la ciudad.