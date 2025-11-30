Pantalla Uruguay dispersó más del 91% de su oferta en su remate 304

- espacio publicitario -

Pantalla Uruguay concretó su segundo remate del mes desde las instalaciones del LATU, donde dispersó 4.239 vacunos, lo que representa el 91% de la oferta total.

El mercado se mostró ágil, firme y con muy buena demanda, con varias categorías registrando subas respecto a instancias anteriores.

Desde el consorcio se valoró la fuerte participación de productores nacionales, en una jornada donde la exportación en pie no fue protagonista, permitiendo observar con claridad el comportamiento del mercado local.

El remate cerró con una colocación muy favorable, consolidando la tendencia de firmeza que se viene observando hacia el final del año.

Promedios (US$)

Terneros entre 140 y 180 kg: 3,20, 502 al bulto; terneros más de 180 kg: 3,21, 682 al bulto; terneros: 3,21, 651 al bulto; novillos 1 a 2 años: 3,05, 953 al bulto; novillos de 2 a 3 años: 2,85, 1.275 al bulto; novillos de más de 3 años: 2,98, 1.120 al bulto; vacas de invernada: 2,20, 870 al bulto; piezas de cría: 607; terneras: 2,96, 581 al bulto; terneros y terneras: 2,97, 590 al bulto; novillos y vaquillonas de 1 a 2 años: 2,83, 600 al bulto; novillos y vaquillonas de 2 a 3 años: 2,76, 1.121 al bulto; vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años: 2,80, 861 al bulto; vacas preñadas: 925; vaquillonas preñadas: 944; vacas entoradas: 1.100. En lanares, corderos/as: 63; borregos: 64 y borregas: 63.

