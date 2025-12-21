Pantalla Uruguay cerró el año con el 95% de ventas y un mercado firme en la reposición

- espacio publicitario -

Con más del 95% de colocación, Pantalla Uruguay concretó un nuevo remate que dejó señales claras de estabilidad y firmeza en el mercado de reposición, según el balance realizado por Alejandro Dutra, director del Escritorio Dutra y presidente del consorcio.

“Un remate que no fue muy voluminoso”, señaló Dutra, explicando que “la gente hoy está aguantando un poco los ganados, es la sensación que da”. Aun así, destacó que se trata de “un mercado que hoy está estabilizado con una demanda que está muy firme”.

El presidente de Pantalla Uruguay remarcó que el comportamiento de la reposición se encuentra disociado del mercado del ganado gordo, incluso en un contexto estacional particular: “Estamos en unas semanas un poco especiales porque viene Navidad, porque viene fin de año”.

Dutra subrayó que la demanda se mantiene sostenida en todas las categorías: “Exactamente, por todas las categorías. La gente está buscando reponer”, afirmó, agregando que “hay más demanda y eso genera que, a pesar de que el gordo hoy esté con unas flechas más abajo, la reposición sigue firme”.

En cuanto a los valores, explicó que se observaron leves ajustes: “Alguna categoría sube un 2%, alguna baja un 2%, pero siempre dentro del mismo eje de valores de las últimas semanas”.

La excelente primavera también quedó reflejada en los promedios al bulto. “Los ganados siguen metiendo kilos, impresionante”, destacó Dutra, señalando valores que llamaron la atención en el remate. Entre ellos, mencionó que “el novillo de más de tres años hizo 1.265 dólares”, mientras que los novillos de 2 a 3 años se ubicaron en torno a los 1.180 dólares, y la vaca de invernada promedió los 740 dólares. “Una primavera excepcional, la gente metiendo kilos y los ganados valiendo”, resumió.

Promedios (US$)

Terneros entre 140 y 180 kg: 3,37, 588 al bulto; terneros más de 180 kg: 3,25, 675 al bulto; terneros: 3,28, 647 al bulto; novillos 1 a 2 años: 3,03, 975 al bulto; novillos de 2 a 3 años: 2,93, 1.184 al bulto; novillos de más de 3 años: 2,85, 1.265 al bulto; vacas de invernada: 2,16, 739 al bulto; piezas de cría: 625; terneras más de 140 kg: 3,05, 603 al bulto; terneros y terneras: 2,93, 585 al bulto; novillos y vaquillonas de 1 a 2 años: 2,76, 613 al bulto; vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años: 2,87, 879 al bulto; vaquillonas sin servicio de 2 a 3 años: 2,73, 937 al bulto; vacas preñadas: 905; vaquillonas preñadas: 1.053; vacas entoradas: 890 y vaquillonas entoradas: 790. En lanares, corderos/as: 56.

Balance positivo del 2025 y optimismo a futuro

Al trazar un balance del año, Dutra fue contundente: “Un año muy, muy bueno, con buen nivel de precios y climáticamente muy bueno”. También valoró el desempeño del sistema de ventas virtuales: “Un año también bueno para el consorcio, en un mercado que se achica, pero por suerte podemos captar algo más del mercado”.

Recordó además las dificultades del inicio de año: “Hay que acordarse cómo empezamos el año, con todos aquellos problemas de los mal llamados fondos ganaderos”, contrastando con el cierre actual: “Hoy la verdad que estamos cerrando un año de excelente manera”.

Buenas perspectivas para 2026

Las expectativas para el próximo año son alentadoras. “Creo que estamos frente a un muy buen 2026”, afirmó Dutra, destacando el contexto internacional: “Hay una recesión de producción ganadera en muchos lados del mundo, Europa con problemas sanitarios, y estamos siendo de las reservas ganaderas que van quedando para la exportación”.

Finalmente, adelantó la agenda del consorcio: Pantalla Uruguay realizará su primer remate del año el próximo 22 de enero, retomando rápidamente la actividad comercial.

