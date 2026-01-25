“PACTO DE SILENCIO” O EL PELIGRO DE LAS ENTREVISTAS

Leonardo Haberkorn es un autor que ocupará un lugar destacado en la bibliografía de los años trágicos de la violencia guerrillera, por su incansable búsqueda honesta de la verdad. Sus libros “Historias tupamaras; “Nuevos testimonios sobre los mitos del MLN”; “Crónicas de sangre, sudor y lágrimas”; “Milicos y Tupas”, iluminan con claridad el oscuro mundo de la guerrilla, en las palabras de sus protagonistas.

Su último libro, “PACTO DE SILENCIO”, aporta nuevos testimonios que, sustentan el progresivo desmantelamiento de la “Historia Oficial Tupamara”.

No ha sido el único; destaco especialmente a Alfonso Lessa, “LA REVOLUCIÓN IMPOSIBLE”, Los tupamaros y el fracaso de la vía armada en el Uruguay del siglo XX. (año 2003), y a Hebert Gatto, cuyo “EL CIELO POR ASALTO: El movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) y la izquierda uruguaya (1963-1972)”; (publicado en 2004), dejaron “patas arriba” la historia “oficial” tupamara.

A partir de 2013, la reaparición de Héctor Amodio Pérez (hasta entonces el “Único culpable” de la catástrofe militar tupamara), con “PALABRA DE AMODIO”, y su posterior venida a Uruguay en 2015, cierran el ciclo del “Destape”.

Esa historia “Oficial” mitológica, que pudo subsistir debido a un “pacto de silencio” se ha roto progresivamente. Leonardo Haberkorn, es un excelente periodista y un maestro entrevistador, y los “pacto de silencio”, se terminan cuando los protagonistas empiezan a hablar.

Su libro comienza justamente con una entrevista al gran fabulista tupamaro Mauricio Rosencoff, y es notable ver las cabriolas retóricas que debe hacer para no responder la siempre filosas y bien fundadas preguntas del autor.

El libro contiene verdaderas “joyas” periodísticas, como el relato del remisero que formó parte del cortejo fúnebre usado para la “toma de Pando”, que, si no fuera por las trágicas muertes que produjo, (especialmente de gente absolutamente inocente), parece una comedia de enredos disparatada.

También está la triste historia del “desaparecido más desaparecido de todos los desaparecidos”, alguien conocido como “Alias Raúl”, integrante del MNL, asesinado por orden de los conductores del movimiento, del cual no se conoce nombre, ni existe cuerpo, ni huesos, ni ningún rastro. La espantosa verdad es que su cadáver lo tiraron a las cloacas y se lo comieron las ratas.

Vladimir Roslik también fue asesinado, pero por oficiales militares, durante un interrogatorio brutalmente violento, en vísperas de la apertura democrática en abril de 1984. El proceso judicial duró hasta 2022, y a raíz del mismo, el entonces presidente del Supremo Tribunal Militar, General Daniel Castelá, fue condenado y cesado por haber participado en ese trágico caso.

Una lectura enormemente reveladora, que también nos alerta de lo mucho que falta aún averiguar.

