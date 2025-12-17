OSE: oficinas cerradas el viernes 19 de diciembre por su 73° aniversario

Con motivo del 73° Aniversario de la creación de OSE, el próximo viernes 19 de diciembre las oficinas de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado permanecerán cerradas en todo el país.
Desde el organismo se recordó que, durante esa jornada, los usuarios podrán realizar consultas y gestiones a través de las vías de atención no presenciales, que continuarán operativas con normalidad:
- Centro de Atención Telefónica: 0800 1871 o *1871 desde teléfonos móviles
- Sitio web: www.ose.com.uy, para trámites y gestiones comerciales
OSE retomará la atención presencial habitual el siguiente día hábil.
