OSE informa el horario de atención al público los días 24 y 31 de diciembre

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
La Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que los días 24 y 31 de diciembre atenderá al público en el horario especial de 09:30 a 12:00, en todas las oficinas del país.

Desde el organismo se recuerda que los usuarios cuentan con vías de atención no presencial, disponibles de forma habitual:

  • Atención telefónica: 0800 1871 o *1871 desde teléfonos móviles
  • Sitio web: www.ose.com.uy
  • WhatsApp: 091 00 1871

Asimismo, se informó que los días 25 de diciembre de 2025 y 1.º de enero de 2026 solo se recibirán reclamos operativos, exclusivamente a través de las mencionadas vías de atención no presencial.

