OSE: COMUNICADO A CLIENTES – LOCALIDAD DE Colonia 18 de Julio

OSE informa a los clientes de Colonia 18 de Julio (Salto) que se está llevando adelante un plan piloto para la colocación de medidores telemedidos.
Para la ejecución de esta tarea, personal de una empresa tercerizada, debidamente identificado, concurrirá a los domicilios de los usuarios con el fin de instalar la tecnología que permitirá la telemedición del consumo.
Los trabajos se realizarán en el horario aproximado de 07:00 a 17:00 horas.
Desde OSE se agradece la comprensión y la buena disposición de los vecinos.
Consultas:
Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde teléfonos móviles.
