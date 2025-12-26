Operativo de tránsito en Navidad: 10 espirometrías positivas y retiro de chapas a taxis informales en Salto

Durante la madrugada de Navidad, el Gobierno de Salto llevó adelante un amplio operativo de control y fiscalización de tránsito con el objetivo de garantizar una movilidad segura en todo el departamento, en una de las fechas de mayor circulación del año.

Según informó el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí, el operativo comenzó sobre la hora 1:30, con la formación del personal frente a Jefatura de Policía, y se extendió hasta las 9:00 de este jueves 25 de diciembre. La tarea se desarrolló de manera coordinada en distintos puntos estratégicos del departamento.

En el procedimiento participaron funcionarios de la Policía, Policía Caminera, Guardia Republicana, Prefectura y el Cuerpo Inspectivo del Gobierno de Salto, totalizando unos 120 efectivos abocados a tareas de control, fiscalización y prevención.

Como resultado del operativo, se realizaron 604 espirometrías, de las cuales 10 arrojaron resultado positivo, lo que motivó la aplicación de las sanciones correspondientes, en el marco de la normativa vigente en materia de seguridad vial.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la implementación, por primera vez, de controles específicos sobre medios de transporte informales, comúnmente conocidos como “taxis truchos”. En este contexto, se procedió al retiro de tres chapas matrícula, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Departamental Nº 6732/2014, iniciándose los expedientes administrativos que serán remitidos al área jurídica para la posterior regularización mediante el pago de la sanción prevista.

Para este tipo de fiscalización se destinó un equipo exclusivo de inspectores especialmente capacitados. Durante las actuaciones se tuvo en cuenta la situación del pasajero, consultando si el traslado estaba siendo cobrado, el monto abonado y el punto de origen del viaje. En ese marco, el uso de cámaras portátiles por parte de los funcionarios fue señalado como una herramienta clave, aportando respaldo y mayor certeza jurídica a los procedimientos realizados.

Desde la Dirección de Movilidad Urbana se valoró positivamente el desarrollo del operativo y se subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional como un factor central para reforzar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito, especialmente en fechas sensibles como las fiestas tradicionales.

