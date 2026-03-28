Operación “Pelayo”: 11 detenidos y múltiples incautaciones





En el marco de la Operación “Pelayo”, personal de la Dirección de Investigaciones, con el apoyo de la Dirección de Seguridad, Grupos de Apoyo (GRT, PADO y Brigada de Tránsito), Brigada Departamental de Seguridad Rural, Centro de Comando Unificado y efectivos de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, llevó a cabo un total de seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado del operativo, fueron detenidas once personas mayores de edad, mientras que otras cuatro fueron conducidas para averiguaciones.

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Durante las actuaciones, se logró la incautación de armas de fuego, municiones de diversos calibres, vainas, una réplica de arma tipo sub-ametralladora, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo en baja denominación, una balanza y una motocicleta. Asimismo, se incautaron envoltorios que contenían una sustancia amarillenta, presumiblemente estupefacientes, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.

En el transcurso del procedimiento, también se registró un hecho de desacato por parte de una menor de edad.

El operativo contó con la participación de 72 efectivos policiales, desplegando 4 camionetas, 6 automóviles, 2 micros, 6 motocicletas y 1 camión.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas actuaciones.

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