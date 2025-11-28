Oficina Electoral de Salto ajusta su horario por la llegada del calor

- espacio publicitario -

La Oficina Electoral de Salto cambiará su horario a partir del 1.º de diciembre. Atenderá de 08:30 a 13:45 para ofrecer un mejor servicio ante las altas temperaturas.

La Oficina Electoral de Salto comunicó un cambio en su horario de atención al público que comenzará a regir a partir del lunes 1.º de diciembre. La medida, tomada en cumplimiento de disposiciones internas de la Corte Electoral, busca mejorar el funcionamiento operativo del servicio y brindar una atención más confortable para los usuarios durante los meses de calor.

Según informó la dependencia, el nuevo horario será de 08:30 a 13:45 horas. La decisión responde a la necesidad de aprovechar las horas más frescas de la mañana, teniendo en cuenta las altas temperaturas propias de la temporada estival. Este ajuste permitirá, según se explicó, un mejor desempeño de las tareas diarias y una experiencia más adecuada para quienes concurren a realizar trámites.

- espacio publicitario -

La atención continuará brindándose en el local habitual de la Oficina Electoral de Salto, ubicado en Treinta y Tres Orientales 132, Piso 1, en el Palacio de Oficinas Públicas. Allí los ciudadanos pueden realizar inscripciones, renovaciones de credenciales, traslados, solicitud de certificados y todas las gestiones relacionadas con el Registro Cívico Nacional.

Desde la institución se recuerda que el personal permanece a disposición para orientar y asistir al público en sus trámites, y se invita a la población a concurrir dentro del nuevo horario establecido para evitar demoras y facilitar el proceso de atención.

Para más información o consultas, los ciudadanos pueden comunicarse con la Oficina Electoral a través de los canales habituales de contacto.

Teléfono: 1924 internos 3514 o 3516.

Correo electrónico: [email protected]



Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/hmsg