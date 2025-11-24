Obras viales afectan tránsito pesado en el tramo del “Sube y Baja”

Trabajos viales generan desvíos parciales para tránsito pesado en el tramo del “Sube y Baja”
El Gobierno de Salto informó que este martes se desarrollarán intervenciones viales en la avenida Catalina Harriague de Castaños, específicamente en el sector conocido como el “Sube y Baja”, entre Carlos Lombardo Navone y la Planta de Efluentes de OSE. Según explicó la Intendencia, estas obras provocarán afectaciones puntuales en la circulación de tránsito pesado, mientras que los vehículos livianos podrán circular con normalidad.
Los trabajos responden a la reconstrucción de una alcantarilla que, desde hace tiempo, se encuentra inexistente en ese punto del camino. La reparación implica tareas profundas en la estructura del subsuelo, motivo por el cual será necesario ordenar el movimiento de camiones y maquinaria pesada para evitar riesgos y garantizar la seguridad de los trabajadores.
Desde el Gobierno departamental se solicita a los transportistas extremar cuidados y atender la señalización instalada para ordenar el pasaje en la zona. También se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación para evitar demoras.
Mientras las cuadrillas avanzan con esta obra, considerada clave para mejorar el drenaje pluvial y la durabilidad del pavimento, las autoridades agradecen la comprensión de la población ante las molestias que puedan ocasionarse durante la jornada.