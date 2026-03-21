Obligación y después

Esa madurez… de la que se habla

Es un análisis lúcido de Rony Costa. Al fin de cuentas no es un técnico que se deja encandilar por los resultados positivos previos, sino que entiende que en el fútbol del interior, y más defendiendo a una selección con la historia de Salto, la mentalidad lo es todo. O buena parte de ese todo.

Esa frase de «Nos gusta estar obligados» es una declaración de principios: traslada la presión de ser una carga a ser un combustible.

El fútbol suele ser un deporte de rachas y tácticas, pero en las fases de eliminación directa, se convierte en un ejercicio de supervivencia psicológica. Las declaraciones de Rony Costa tras el primer duelo ante Zona Oeste no son solo un balance deportivo; son un manifiesto sobre la identidad que busca para la selección de Salto.

Lo más rescatable de su discurso es la renuncia a la autocomplacencia. Es fácil refugiarse en los buenos números ofensivos y defensivos que arrastra el equipo, pero Costa elige poner el dedo en la llaga: la falta de «puntada final» y la gestión de la ansiedad. Reconocer que el equipo fue «corto de poder» en momentos de dominio es el primer paso para no repetir errores que, a estas alturas, se pagan con la eliminación.

La verdadera prueba de fuego para el Salto de hoy no será el planteamiento táctico que proponga el rival, sino su capacidad de habitar la urgencia. Cuando el técnico afirma que al grupo le gusta la obligación, está lanzando un reto público a la jerarquía de sus jugadores. Salto tiene el fútbol; ahora le toca demostrar que tiene el temple para que esa madurez de la que habla Costa no sea solo una expresión de deseo, sino una realidad en el campo de juego. Es el décimo partido de la selección. Cobró la primera derrota en el Este del país. No tiene porque ser una condena. En buen romance de Salto depende.

Salpican por todos lados: El Salto de las dudas:¿cuáles son los once?

De lo que no caben dudas. Por primera vez desde que se inició la participación de Salto en la actual disputa, el signo de interrogación no falta en Rony Guzmán Costa. El jueves fue día de movimiento «en+ serio» para Nicolás Arbiza. No es seguro que despegue entre los 11. Pero igualmente el margen de suspenso se relaciona a Javier Gómez y Paolo Tabárez. Ayer viernes, el plantel se movilizaba por última vez en la semana y de cara al juego de hoy ante Zona Oeste. El DT aguardará hasta el límite, para tener en claro los once. Con EL PUEBLO el DT, sobre las 19 horas de la víspera, se va planteando este posible Salto. Arco: Fernando Nicolás Sánchez.

Sector defensivo: Juan Gabriel De Los Santos, Junior Rodríguez, Richard Eduardo Rodríguez, Oscar Nicolás Cáceres. Mediocampistas: Ricardo Javier Gómez o Facundo Moreira (foto), Matías Batista, Paolo Tabárez, Alan Aranda o Ariel Rivero. Delanteros: Javier Vargas y Agustín Alvez Da Silva o Nicolás Arbiza.

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Pensándolo bien: De Río Negro-Paysandú allá… y nosotros por aquí

Río Negro y Paysandú, juegan hoy sábado 21 a la hora 22 en el Parque Liebig´s de Fray Bentos. Los albicelestes se impusieron 2 a 1 a Paysandú en suelo sanducero, después de 65 años.



A la hora 19 en el Parque Ernesto Dickinson, Salto se enfrentará a Zona Oeste de Maldonado, arbitrando Néstor Coelho de Rivera.

-Los ganadores de estos partidos pasarán a Semifinales en categoría Mayores, se definen por puntos, diferencia de goles y en caso de persistir la igualdad se recurrirá a la ejecución de remates penales. Queda en claro: sin tiempo suplementario de 30 minutos.

A LA CANCHA

Salto vs Zona Oeste

Sábado 21 de marzo.

Campo de juego: Estadio Ernesto Dickinson de Salto, hora 19:00

Árbitros de Rivera: Néstor Coelho (foto), Silvio Antúnez y Robert López

Cuarto Árbitro: Luis Ferreira

RESULTADO ANTERIOR: Salto 0 Zona Oeste de Maldonado 1

RÍO NEGRO vs PAYSANDÚ

Sábado 21 de marzo.

Campo de juego: Parque Liebig´s de Fray Bentos, hora 22:00

Árbitros de San José: Juan Manuel Rodríguez, Joaquín Iglesias y Rómulo Revetria

Cuarto Árbitro: Nicolás Azuri

RESULTADO ANTERIOR: Río Negro 2 Paysandú 1

Apertura: Los que juegan hoy

Tras el inicio en la víspera, hoy sábado para que se jueguen cuatro partidos más en el marco de la séptima fecha del Campeonato Apertura. Desde EL PUEBLO, el repaso de la cartelera, como para

ir sabiendo.

Sábado 21 de marzo

RACING-LIVERPOOL

Campo de juego: Parque Roberto. Hora: 10:00. Juez: Javier Burgos. Asistentes: Nicolás Tarán y Mauricio Hernández.

MC TORQUE-CENTRAL ESPAÑOL

Campo de juego: Parque Saroldi. Hora: 13:00. Juez: Ruben Umpiérrez. Asistentes: Andrés Nievas y Federico Piccardo.

WANDERERS-DANUBIO

Campo de juego: Parque Viera. Hora: 16:00. Juez: Mathías De Armas. Asistentes: Pablo Llarena y Sebastián Schroeder. Cuarto árbitro: Pablo Silveira. VAR: Daniel Fedorczuk y Daniel Rodríguez.

PEÑAROL-CERRO

Campo de juego: Estadio Campeón del Siglo. Hora: 19:30. Juez: Andrés Matonte. Asistentes: Carlos Barreiro y Matías Rodríguez. Cuarto árbitro: Andrés Martínez. VAR: Leodan González y Santiago Fernández

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