Nuevos horarios del transporte urbano en Salto desde el 8 de diciembre

La División Ómnibus del Gobierno de Salto dio a conocer los horarios que regirán para el transporte urbano de pasajeros a partir del lunes 8 de diciembre, en el marco de los ajustes previstos para el período estival. La información incluye modificaciones en varias líneas, que operarán bajo horario normal o bajo horario de sábado según cada caso.
Horarios por línea
- Línea 1: horario de sábado
- Línea 2: horario de sábado
- Línea 3: horario normal
- Línea 5: horario normal
- Línea 6: horario normal
- Línea 7: horario de sábado
- Línea 8: horario normal
- Línea 9: horario normal
- Línea 10: horario normal
- Línea 11: horario de sábado
- Línea 12: horario normal
- Línea 14: horario de sábado
Aclaración importante
La División Ómnibus informó además que la Línea 14 no ingresará en servicio durante los meses de enero y febrero, razón por la cual se recomienda a los usuarios considerar alternativas durante este período.
El organismo solicitó a la población tomar en cuenta esta información para una adecuada planificación de sus traslados, especialmente durante las semanas de verano donde la movilidad urbana suele experimentar ajustes en su operativa.