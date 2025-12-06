back to top
34.1 C
Salto
sábado, diciembre 6, 2025
InicioGOBIERNODEPARTAMENTAL

La Intendencia ajusta frecuencias para el período estival y recomienda planificar los traslados con anticipación.

Nuevos horarios del transporte urbano en Salto desde el 8 de diciembre

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
85
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital

La División Ómnibus del Gobierno de Salto dio a conocer los horarios que regirán para el transporte urbano de pasajeros a partir del lunes 8 de diciembre, en el marco de los ajustes previstos para el período estival. La información incluye modificaciones en varias líneas, que operarán bajo horario normal o bajo horario de sábado según cada caso.

Horarios por línea

  • Línea 1: horario de sábado
  • Línea 2: horario de sábado
  • Línea 3: horario normal
  • Línea 5: horario normal
  • Línea 6: horario normal
  • Línea 7: horario de sábado
  • Línea 8: horario normal
  • Línea 9: horario normal
  • Línea 10: horario normal
  • Línea 11: horario de sábado
  • Línea 12: horario normal
  • Línea 14: horario de sábado

Aclaración importante

La División Ómnibus informó además que la Línea 14 no ingresará en servicio durante los meses de enero y febrero, razón por la cual se recomienda a los usuarios considerar alternativas durante este período.

El organismo solicitó a la población tomar en cuenta esta información para una adecuada planificación de sus traslados, especialmente durante las semanas de verano donde la movilidad urbana suele experimentar ajustes en su operativa.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/kszz
- espacio publicitario -Bloom