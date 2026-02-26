Nuevos directores asumieron en liceos de Salto para 2026

Autoridades asumieron en liceos urbanos y rurales de Salto. Secundaria apuesta a fortalecer la gestión educativa y el trabajo en red territorial.



Renovación en la gestión educativa: asumieron los nuevos directores de los liceos de Salto

En un acto cargado de institucionalidad y proyecciones para el año lectivo, los liceos urbanos y rurales del departamento de Salto vivieron ayer una jornada de cambios. En la sede de la Inspección de Educación Secundaria, se llevó a cabo la toma de posesión de los nuevos directores que estarán al frente de las comunidades educativas locales.

Tomaron posesión en sus cargos los directores de los diferentes liceos urbanos y rurales de Salto. El evento se realizó en el local de Inspección Secundaria de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES).

Acompañaron el acto el Inspector coordinador Prof. Diego Fernández, la Inspectora del departamento de Artigas Lourdes Bicudo, el Inspector de Tacuarembó Jorge Buslón, y la Inspectora de biología de la región Ana Claudia García.

En el acto de posesión de directores convocado por la Inspección Regional Litoral Norte y la Inspección de Institutos y Liceos de Salto fueron embestidos en cargo de director efectivo: Liceo Nº 1: Dir. Profa. Angelina Géres; Liceo Nº 2: Dir. Prof. Silvio Previale; Liceo Nº 3: Dir. Profa. Ester Baratta; Liceo Nº 6: Dir. Proa. Serrana Biassini.

Los directores interinos en tomar el cargo fueron: Liceo Nº 4: Dir. Profa. María Elida Medina; Liceo Nº 5: Dir. Profa. Soraya Machado; Liceo Villa Constitución: Dir. Profa. Mónica De Los Santos; Liceo Rural de Rincón de Valentín: Dir. Prof. Yamil Baldassari; Liceo Rural de Colonia Lavalleja: Profa. Mariana Botti.

En la ocasión la Inspectora Departamental Prof. Isabel Delgue destacó el acompañamiento que deben recibir los directores que asumen, sobre todo los que viven su primera experiencia: “Hacer de la gestión un compromiso de cada uno, pero también el compartir dudas, fortalezas, entre todos buscar las soluciones, es importante compartir y educar con el otro”.

Diego Fernández puso énfasis en la dimensión humana y social de los liceos: “En las instituciones educativas la vida entra a raudales, por eso tratamos de que sea este acto en presencia de la sala de directores, por el afán de destacar el trabajo horizontal del trabajo en equipo y de gestión, allí se nutre del apoyo de todos. La familia presente es importante porque es el sostén de una persona que está al frente de una institución educativa. Se vuelve al hogar con la carga y las alegrías que se viven en una institución”.

Con esta nueva conformación, Secundaria busca fortalecer la gestión territorial en Salto, apostando a una red de trabajo que conecte tanto los centros de la ciudad como los puntos más alejados del área rural.

