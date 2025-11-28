back to top
Nuevo horario de atención en la Oficina Electoral de Salto

La dependencia ajusta su funcionamiento desde el 1.º de diciembre debido a las altas temperaturas

La Oficina Electoral ajusta su horario por el calor: atención será hasta las 13:45

En un comunicado difundido por la propia dependencia, la Oficina Electoral de Salto informó que a partir del lunes 1.º de diciembre implementará un nuevo horario de atención al público. La medida surge, según explica la institución, para optimizar el servicio y adaptarse a las altas temperaturas que ya empiezan a sentirse en la ciudad.

El horario quedará establecido entre 08:30 y 13:45 horas, aprovechando las franjas más frescas de la mañana y procurando, afirman, un funcionamiento operativo más adecuado para funcionarios y usuarios.

La atención continuará desarrollándose en su sede habitual, ubicada en Treinta y Tres Orientales 132, Piso 1, Palacio de Oficinas Públicas, donde se podrán realizar todos los trámites del Registro Cívico Nacional: inscripciones, renovaciones, traslados, certificados y consultas.

Desde la Oficina Electoral señalaron que el personal permanecerá a disposición para orientar a los ciudadanos en cada gestión, recordando que quienes necesiten más información pueden comunicarse mediante los canales habituales.

