Nueva Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial de Salto para 2025-2026

Comisión Directiva período 2025–2026
Luego de la asamblea celebrada el martes 25 de noviembre de 2025, el Centro Comercial e Industrial de Salto realizó la primera sesión de su nueva Comisión Directiva. En este período se incorporan nuevos integrantes, quedando conformada de la siguiente manera:
Autoridades
- Presidente: Sra. Aline Bisio (Rectificaciones Bisio)
- Vicepresidente: Sr. Alfredo Freitas (Equipo Freitas)
- Secretario: Cr. Guillermo Luzardo (Supermercado San José)
- Prosecretario: Sr. Federico Acosta (Luen S.A.)
- Tesorero: Cr. José Pedro Macció (Abasto Nortec)
- Protesorero: Ing. Marcos Juayek (Viento Fortuna)
Vocales
- Cra. Cristina Zúñiga (Arteflor)
- Sr. Freddy Hernández (Empresa Hernández)
- Arq. Álvaro Rocha (Blue Glass)
- Sr. Gustavo Baiz (Consejero Ejecutivo)
Suplentes
- QF. Ma. Eugenia Lagreca (Molinos y Fideería Santa Fe)
- Cra. Analía Guarino (Distribuidora Guarino)
- Sra. Ana Bartaburu (BF Sistemas)
- Sra. Flavia Lavecchia (Aguasol Hotel Termal)
- Sra. Verónica Colesnik (Límite)
- Sr. Ronnei Cattani (Bodega Cattani)
- Prof. Carolina Corbo (Urban Haus)
- Sra. Mónica Viera (Mecánica Total)
- Cra. Estefanía Lafon (Lafon Asesores)
- Dra. Sabrina Alvez (Carnicería Cortes)
- Sr. Matías Curbelo (Lanbox)
- Sr. Carlos Juayeck (Acodike)
- Sr. Diego Odriozola (Panadería Don Diego)
Comisión Fiscal 2025–2026
Titulares
- Sr. Alejandro Díaz (Concesionario Abitab)
- Cra. Cecilia Llama (Carballo y Cía.)
- Cr. Ignacio Cabrera (Celisano)
Suplentes
- Sr. Atilio F. Minervine (Minervine Hnos.)
- Téc. Rematadora Gabina Parentini (GPM Asesoría y Servicios)
- Téc. Rematador Jacinto Duran (Duran y Piatri)
