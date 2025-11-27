back to top
32.6 C
Salto
jueves, noviembre 27, 2025
InicioNOTICIAS & NOVEDADES

Tras la asamblea del 25 de noviembre, el Centro Comercial e Industrial de Salto definió nuevas autoridades e incorporó integrantes para el período 2025-2026.

Nueva Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial de Salto para 2025-2026

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
47
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital

Comisión Directiva período 2025–2026

Luego de la asamblea celebrada el martes 25 de noviembre de 2025, el Centro Comercial e Industrial de Salto realizó la primera sesión de su nueva Comisión Directiva. En este período se incorporan nuevos integrantes, quedando conformada de la siguiente manera:

Autoridades

  • Presidente: Sra. Aline Bisio (Rectificaciones Bisio)
  • Vicepresidente: Sr. Alfredo Freitas (Equipo Freitas)
  • Secretario: Cr. Guillermo Luzardo (Supermercado San José)
  • Prosecretario: Sr. Federico Acosta (Luen S.A.)
  • Tesorero: Cr. José Pedro Macció (Abasto Nortec)
  • Protesorero: Ing. Marcos Juayek (Viento Fortuna)

Vocales

  • Cra. Cristina Zúñiga (Arteflor)
  • Sr. Freddy Hernández (Empresa Hernández)
  • Arq. Álvaro Rocha (Blue Glass)
  • Sr. Gustavo Baiz (Consejero Ejecutivo)

Suplentes

  • QF. Ma. Eugenia Lagreca (Molinos y Fideería Santa Fe)
  • Cra. Analía Guarino (Distribuidora Guarino)
  • Sra. Ana Bartaburu (BF Sistemas)
  • Sra. Flavia Lavecchia (Aguasol Hotel Termal)
  • Sra. Verónica Colesnik (Límite)
  • Sr. Ronnei Cattani (Bodega Cattani)
  • Prof. Carolina Corbo (Urban Haus)
  • Sra. Mónica Viera (Mecánica Total)
  • Cra. Estefanía Lafon (Lafon Asesores)
  • Dra. Sabrina Alvez (Carnicería Cortes)
  • Sr. Matías Curbelo (Lanbox)
  • Sr. Carlos Juayeck (Acodike)
  • Sr. Diego Odriozola (Panadería Don Diego)

Comisión Fiscal 2025–2026

Titulares

  • Sr. Alejandro Díaz (Concesionario Abitab)
  • Cra. Cecilia Llama (Carballo y Cía.)
  • Cr. Ignacio Cabrera (Celisano)

Suplentes

  • Sr. Atilio F. Minervine (Minervine Hnos.)
  • Téc. Rematadora Gabina Parentini (GPM Asesoría y Servicios)
  • Téc. Rematador Jacinto Duran (Duran y Piatri)
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/r9ta
- espacio publicitario -Bloom