Nox Film Fest 2026 calienta motores con lanzamiento especial

El Nox Film Fest 2026 comienza su camino con un lanzamiento gratuito en Salto, lleno de sorpresas, cine de terror y propuestas creativas.

El Nox Film Fest ya empezó a encender sus luces y prepara lo que será su edición 2026, una nueva apuesta por el cine de género, la creatividad y la experiencia colectiva. Así lo anunció el realizador y promotor cultural Salomón Reyes, quien invitó al público a ser parte desde el primer momento de este recorrido cinematográfico.

El puntapié inicial será este viernes 19 de diciembre, a las 20:30 horas, con un lanzamiento especial en el anfiteatro de Energimundo. La propuesta es abierta y gratuita, fiel al espíritu del festival, y busca reunir a quienes ya conocen el Nox y también a quienes se acercan por primera vez.

Para facilitar la participación, la organización dispondrá de un ómnibus con salida desde Plaza Artigas, permitiendo el traslado de ida y vuelta sin costo. Quienes deseen asistir solo deben inscribirse previamente a través del formulario habilitado por la producción.

Durante el lanzamiento se darán a conocer varias de las novedades que marcarán la edición 2026 del Nox Film Fest. Entre ellas, la programación general, la imagen oficial del festival y la presentación del “Naranjatón Fantástico”, un concurso de cortometrajes que promete estimular la imaginación y el talento audiovisual.

El terror, sello distintivo del Nox, también tendrá su espacio destacado, con adelantos de películas del género y propuestas temáticas vinculadas a la época, incluyendo cine de terror navideño. Además, el público podrá interactuar con un personaje especial que invitará a escribir cartas macabras o reclamos poco convencionales a Papá Noel, sumando una cuota de humor oscuro y participación creativa.

Con esta actividad, el Nox Film Fest comienza oficialmente a “calentar motores” rumbo a su edición 2026, reafirmando su identidad como un evento de entrada libre, inclusivo y pensado para disfrutar en comunidad.

Algunas de las películas que se verán

La invitación está hecha: despejar la agenda, animarse a lo distinto y ser parte de una experiencia que, una vez más, promete sorprender.

¿No viste el enlace a el formulario?

https://forms.gle/yvQmHkgGcc6mvHE49

