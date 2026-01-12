Normey: “El daño ya está en el bolsillo del productor y hay que tomar medidas ya”

El presidente de la Federación Rural del Uruguay, Rafael Normey, advirtió que el inicio de 2026 encuentra al sector agropecuario en una situación “muy compleja”, marcada por los efectos del déficit hídrico, la falta de definiciones del gobierno y un creciente problema de competitividad por el precio del gasoil, a pesar de que el país enfrenta al mismo tiempo una oportunidad histórica en materia de inserción internacional.

Normey señaló que las lluvias de los últimos días fueron un alivio para aquellas zonas al sur del Río Negro, que desde hace semanas afrontan la falta de precipitaciones, pero están lejos de resolver la situación.

“La lluvia es bienvenida, pero no se puede considerar una solución. Hay daño que ya está realizado y que no tiene marcha atrás”, subrayó.

Explicó que el suelo estaba extremadamente seco y que, aunque el agua logró infiltrarse, no fue suficiente para recomponer el sistema hídrico.

“Todo lo que es aguadas, cañadas y arroyos necesita otra lluvia más para revertir la situación”, indicó.

Fondo de emergencia vacío y sin medidas concretas

En ese contexto, Normey confirmó que en la reunión de Campo Unido con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se les informó que el Fondo de Emergencia Agropecuaria está sin recursos.

“El Ministerio nos explicó que declarar la emergencia solo habilita el uso del fondo, pero el fondo está sin dinero, por lo cual la declaración no tendría una implicancia práctica real”, sostuvo.

Federación Rural reclamó una solución estructural.

“Las emergencias son cada vez más frecuentes y no puede ser que nos quedemos sin dinero en este tipo de fondos. Durante la discusión presupuestal hicimos propuestas para reforzarlo, pero no fueron escuchadas”, recordó.

Más allá de la formalidad de la emergencia, Normey pidió medidas inmediatas.

“Hay productores que el daño ya lo tienen y vendría muy bien un alivio, sobre todo con corrimientos financieros, para hacer más llevadera la situación”, expresó.

El presidente de la Federación Rural advirtió que la falta de decisiones agrava el problema.

“No sé si es falta de sensibilidad o un exceso de evaluación. Se recorre, se habla, pero el daño ya está en el bolsillo del productor”, afirmó.

Agregó que es necesario actuar con rapidez.

“Sería muy sano tomar medidas y después evaluarlas, corregirlas o ajustarlas, pero no seguir esperando mientras los productores se descapitalizan”.

Gasoil: “una noticia muy mala”

Uno de los puntos más críticos para el sector es el precio del gasoil.

“El 31 de diciembre se decretó una rebaja del 1,7%, cuando el precio de paridad marcaba que había que bajar 11%”, denunció.

Normey explicó que durante 2025 el precio del petróleo Brent bajó un 23% y que la paridad de importación calculada por URSEA también cayó un 23%, pero el gasoil en Uruguay solo bajó 2%.

“En el bolsillo del productor empezamos a sentir un diferencial que no corresponde. El gasoil es un precio transversal a toda la economía y es clave para que el país sea competitivo”, sostuvo.

“Sube el gasoil, suben los fletes, todo se traslada. El único que no puede trasladar es el productor”, añadió.

Europa, China y una oportunidad histórica

En paralelo a las dificultades internas, Normey destacó la inminente firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Europa es un mercado que valoriza muy bien la producción. Uruguay produce cosas que Europa sabe valorar. Si esto se concreta, el impacto va a ser muy positivo”, afirmó.

Sumado a la relación con China, Estados Unidos y el posible acceso al bloque transpacífico, consideró que Uruguay puede alcanzar una inserción internacional privilegiada.

“Si logramos todo eso, Uruguay abre un mapa de inserción internacional prácticamente inmejorable”, sostuvo.

Salvaguardas de China y misión oficial

Sobre las medidas de salvaguarda de China a la carne, Normey dijo que el resultado es favorable para Uruguay.

“Tuvimos una cuota muy grande y no vamos a tener mayores efectos negativos en los próximos tres años”, señaló, aunque advirtió sobre la “doble moral” de China en materia de comercio.

A fines de enero participará en una misión oficial a ese país.

“Llevamos temas como lanas, protocolos agrícolas y residuos de carne. Vamos a acompañar a la delegación y tratar de fortalecer la posición del Uruguay”, explicó

