Noche en que salen los primeros semifinalistas: el objetivo de ser

🎯 El objetivo de ser
Superar la instancia de esta noche en el Parque Dickinson y avanzar a semifinales en la hora de los play off. Salto Nuevo-Nacional, primero, y Universitario-Gladiador, después.
Mañana con el complemento. Izaguirre, Melo, Píriz y Hernández, los cuatro árbitros centrales designados por el Colegio.
La «C» juega la tercera fecha de la segunda rueda y los senior proponen otra vez. Jadson Viera y Diego Aguirre definen los 22 para mañana, en la primera final del Campeonato Uruguayo.
Javier Burgos será el árbitro y las entradas se agotaron.
Peñarol-Nacional: eterno mandamiento popular.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/n734