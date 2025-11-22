back to top
21.1 C
Salto
sábado, noviembre 22, 2025
InicioDEPORTES

Noche en que salen los primeros semifinalistas: el objetivo de ser

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
48
Tiempo de lectura: <1 min.

🎯 El objetivo de ser

Superar la instancia de esta noche en el Parque Dickinson y avanzar a semifinales en la hora de los play off. Salto Nuevo-Nacional, primero, y Universitario-Gladiador, después.

Mañana con el complemento. Izaguirre, Melo, Píriz y Hernández, los cuatro árbitros centrales designados por el Colegio.

La «C» juega la tercera fecha de la segunda rueda y los senior proponen otra vez. Jadson Viera y Diego Aguirre definen los 22 para mañana, en la primera final del Campeonato Uruguayo.

- Advertisement -SOL - Calidez en compañía

Javier Burgos será el árbitro y las entradas se agotaron.
Peñarol-Nacional: eterno mandamiento popular.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/n734