Noche de samba y carnaval en el lanzamiento de Belleza Real

Con la llegada de una nueva edición del carnaval, Salto comienza a palpitar una de las expresiones culturales más populares y esperadas del año. Las escuelas de samba ya se preparan para volver a llenar de ritmo, color y alegría las calles, en un carnaval que contará con la participación de seis escuelas que, año tras año, sostienen con esfuerzo y compromiso esta fiesta popular.

En ese marco de preparativos, este sábado 13 de diciembre la plazoleta Benito de Paula fue escenario de una noche especial: el lanzamiento del samba enredo 2026 de la escuela de samba Belleza Real. El evento reunió a vecinos, referentes del carnaval, integrantes de distintas escuelas y comparsas, en una verdadera celebración barrial donde la música, el baile y el encuentro fueron protagonistas.

La actividad no solo marcó un nuevo paso en el camino hacia el próximo carnaval, sino que también permitió conocer de cerca el trabajo que viene realizando Belleza Real, una escuela joven que en pocos años ha logrado consolidarse, crecer en integrantes y fortalecer su vínculo con el barrio Salto Nuevo, donde ensaya y desarrolla gran parte de su actividad.

Durante la jornada hubo espectáculos musicales, participación de otras escuelas de samba, y el acompañamiento permanente de la comunidad, reflejando el espíritu colectivo que caracteriza al carnaval. En ese contexto, dialogamos con integrantes, referentes y autoridades de Belleza Real, así como con figuras históricas del carnaval local, quienes compartieron su mirada sobre la importancia cultural de esta fiesta, el trabajo previo que implica y el valor del apoyo mutuo entre quienes hacen posible que el carnaval siga vivo.

A continuación, compartimos la nota completa con testimonios que reflejan el esfuerzo, la pasión y el sentido de pertenencia que envuelven a esta escuela de samba y al carnaval salteño en su conjunto.

Dialogamos con Milagros Galleto, integrante de Belleza Real: “Preciosa noche para el evento, hace rato que venimos desplegando todo para que salga muy lindo y van a ver cantantes, show y, por último, la presentación de nuestra samba”.

“Vamos a presentar toda la corte: la reina de batería, la madrina, todo eso”.

Una escuela de samba que ensaya en la plazoleta Benito de Paula. “Sí, hace 3 años que este es nuestro lugar de ensayo; luchamos por él, nos lo han querido sacar, pero con todos los permisos, gracias a la Intendencia, estamos acá”.

¿Se sienten apoyados por el barrio? “En este momento sí, al principio costó, pero ahora ya somos del barrio, como quien dice”.

“Yo dirijo los zurdos de la batería”.

¿Qué es el carnaval para vos? “Es cultura, es un momento de fiesta, diversión, encuentro familiar, porque en nuestra escuela de samba se ve mucho la familia; estamos todos unidos”, expresaba Milagros.

Entre el público encontramos a Lourdes Pintos, quien ha salido en el carnaval durante mucho tiempo. “Estoy muy feliz, lástima que este año no voy a poder salir en mi comparsa querida, en el ‘Legado Candombero’, pero estoy muy feliz por acompañar y quiero acompañar a todas las escuelas de samba, comparsas de candombe. El carnaval es todo, somos todos juntos y lo hacemos todos juntos. Aquí estoy, muchos años saliendo; comencé saliendo en La Salteñita de Silvio Previale, fue un amor; ahí yo era la mayor, pero era una responsabilidad tremenda que tenía. Después salí en la escuela de samba del Cerro, ‘Nuestro Sueño’, donde fui muy feliz también; ganamos dos campeonatos. Después salí en Imperio; fue cuando salí por última vez, cuando en el 2020 Imperio no salió más y después nos dedicamos a pensar y tratar de formar nuestra propia comparsa lubola, de negros y lubolos, y fue nuestra comparsa, que fue fundada en mi casa, con Cándida, Martín y yo, la familia y gente allegada”.

“Me encanta el carnaval, me encanta apoyar a todos; todos somos una familia y hay que tratar de salir adelante. Muchas veces hay adversidades, controversias, y me parece que entre todos los que hacemos carnaval no debe existir ni entre comparsas ni entre escuelas de samba; tratar de ayudarnos entre todos, tratar de salir adelante para que este carnaval sea cada vez mejor”, comentaba Lourdes.

Luego dialogamos con Luisina Cardozo, de Belleza Real. “Un día espectacular, recién está comenzando, se está llenando, así que estamos muy contentos por eso”.

¿Por qué decidieron hacer el evento ahora en diciembre? “Como que ya este va a ser nuestro tercer año y es una fecha clave que los primeros días de diciembre Belleza Real hace el lanzamiento del samba”.

La verde y blanca siempre acompañando. “La verde y blanca en el pecho, en el corazón; la gente del barrio que siempre en este tipo de eventos nos acompaña y desborda la plaza”.

¿Cuáles son los grupos que actúan hoy? “Todas las escuelas de samba, o sea, somos seis escuelas de samba, cerrando con el lanzamiento del samba que vamos a hacer este año, el 2026: Ruth y su banda, Seba Ska, Hugo Melodías, que viene desde Artigas, un cantante con mucha trayectoria en carnaval, y también va a hacer su show de canciones brasileras”.

¿Belleza Real se viene con todo para este 2026? “Y nosotros estamos tratando todos los años de poder crecer un poco más; es el objetivo. Somos nuevos también, sabemos que debemos pagar derecho de piso, como toda persona que arranca en algún rubro, pero siempre creciendo, que es lo importante, y haciendo sentir cómoda a nuestra gente”, concluía Luisina.

Al finalizar, entrevistamos a Celso Suárez, presidente de Belleza Real.

¿Hace mucho tiempo vienen ensayando? “Sí, hace rato ya estamos; paramos un mes y arrancamos porque, como tenemos muchos gurises nuevos que se integraron sin saber tocar y en el tema de la batería integramos a todo tipo de personas, no hay discriminación para nadie: que entre el que quiera”.

¿Cuántos años viene saliendo Belleza Real? “Con este año van a ser tres”.

¿Qué cambiaron del año pasado a este? “Y en sí fue una vuelta rotunda en todo, porque teníamos que hacernos las cosas porque no daba la plata; cuando uno recién empieza no da la plata para traer trajes de afuera, y este año sí se pudo alquilar, un carnaval lindo como para ir a competir”.

“El año pasado salimos quintos”.

Siempre es una enseñanza. “Ni que hablar, esto lleva un proceso largo que no queda otra que hay que pasarlo”.

¿Cuántos integrantes son? “Ahora, en el momento, en la escuela somos 180”.

“Hicimos un samba que lo van a escuchar hoy; es un samba que es Belleza Real en un mundo de fiesta, que habla de todas las costumbres y cultura de todo el mundo”.

¿Ensayando siempre en Salto Nuevo? “Siempre en Salto Nuevo; estamos prontos. Gracias a Dios tenemos todo pronto hasta para largar; si es mañana el carnaval, ya tenemos todo pronto, y fue algo que fue complicado de conseguir, pero se pudo”, afirmaba Suárez.

