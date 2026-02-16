No hay caso con la Sub 18

Cuando ganar es una saludable costumbre

Para la sub 18 que orienta Wilson Cardozo, fue la quinta victoria consecutiva en el Campeonato del Litoral Norte.

El sábado a la noche en el estadio «Ing. Raúl Goyenola», capítulo de la continuidad ganadora. Fue de visitante, fueron tres puntos, fue un paso vital.

Mientras que en el restante juego la victoria por goleada de Paysandú. Bien que se podría estar generando una secuencia definitiva entre Salto y Paysandú, para determinar quién de los dos es el Campeón de la confederación a nivel de juveniles.

🏆 Semifinales de Ida – Resultados

🔹 Confederación / Serie Principal

Llave Partido Resultado Goles Llave 1 Paysandú vs Rivera 4 – 1 Justo Martínez, Ignacio Pereira, Mateo Reyes y Tiago González (P); Clemente Berruti (R) Llave 2 Tacuarembó vs Salto 1 – 2 Justo Álvez (T); Bautista Medina y Antonio Ramallo (S)

🌊 En el Litoral – Semifinales de Ida

Llave Partido Resultado Goles Llave 1 Liga Agraria de Salto vs Young 2 – 1 Thiago Da Rosa y Franco Castro (LAS); Gonzalo Fredo (Y) Llave 2 Mercedes vs Bella Unión 1 – 0 Thiago Vique (M)

🌎 Regional Sur – Semifinales de Ida

Llave Partido Resultado Goles Llave 1 Colonia vs Flores 1 – 0 Tomás Viera (C) Llave 2 Federación Colonia vs Florida 1 – 0 Guillermo Planchón (FC)

De 15 puntos….15: La desfachatez tiene quien le escriba….

«Soy de los que pienso que los tiempos cambian y en algunos casos para bien. Antes, ganar de visitante era cosa poco posible. El local hacía valer esa condición y para el visitante, nada estaba al margen de la complicación. Por eso, con esta selección Sub 18, como asimismo con otras en años anteriores, pensamos y ejecutamos lo mismo: es posible ganar. Por eso, a este núcleo de jugadores no le falta atrevimiento. Tiene que ver el espíritu ofensivo con que se encara cada partido. Yo diría que esto que nos pasa no es casual». -De la confesión de WILSON CARDOZO a EL PUEBLO, es una manera de entender la realidad de esta selección juvenil que a nivel del Interior en su categoría, ES LA ÚNICA QUE HA GANADO TODO LO QUE HA JUGADO. Frente a Tacuarembó otra vez, el vencer como consecuencia de la naturalidad con el Salto de Wilson encara cada partido, expulsando la duda y avanzando en el terreno fértil de sus convicciones. El 2 a 0 como diferencia hasta que Tacuarembó limitó la distancia sobre el final. Cuando Ramallo colocó con suficiencia el segundo gol, proa a una imposición sin discusiones. ¿Cuál acaso fue el mal de Salto?: la imperfección esta vez a la hora de resolver. Pudo llegar a tres, cuatro o cinco goles. El 2 a 1 visibiliza el amarretismo. Salto fue tanto más que un gol de diferencia. Lo esencial con este equipo: la desfachatez a la hora de proponer. Entona el equilibrio justo, pero con la pelota, el asalto atacante. El zarpazo ofensivo, con el factor sorpresa válidamente empuñado. Seamos sintéticos: la Sub 18 de Salto JUEGA BIEN. Dos palabras adjuntas a una realidad que lo distingue. El primer gol fue un deleite de simpleza por Bautista Medina. Al fin de cuentas no se necesita de tanta peregrinación a cuenta de la pelota. Que llegue al área. Que llegue al gol. La eficacia abre puertas. Este Salto Sub 18 lo tiene asumido. ¡Religiosamente así!

Son los Súper Senior y apuntan a la asamblea

Desde el presidente Nery Cardozo a EL PUEBLO, la comunicación puntual y guarda relación con la asamblea de clubes en la Liga Súper Sénior. Está pactada para el martes 24 de febrero en la sede del club Parque Solari. El primer llamado a la hora 20 y el segundo a las 20.30′ Para tener en cuenta el orden del día:

1) presentación del balance general.

2) presentación de la memoria anual.

3) elección de autoridades. Para conocimiento de quienes deben resolver el punto, la presentación de listas de candidatos, rige hasta el 23 de febrero. Todo apunta a que Nery Cardozo, continúe ejerciendo la presidencia de la Liga Súper Sénior.

«La ilusión no pasa de largo» Mateo, el dela «viola»…

Es de los salteños de mayor trascendencia en el fútbol rentado. No parece haber tanto margen para la duda, no por nada el nuevo Director Técnico de Defensor Sporting, Camilo Speranza, ratificó de hecho la titularidad de MATEO CABALLERO, quien se sumó al plantel de Punta Carretas después de algunos meses en Independiente de Argentina. La evolución del zaguero salteño y su 1.90 en la altura, suma al actual tiempo ganador de Defensor Sporting. A Mateo no le falta consigna, «porque si bien el presente es Defensor, la ilusión no pasa de largo en materia de selección juvenil de Uruguay». Tan solo enfatizar en que es uno más en el combinado celeste de esa categoría. Es obvio además que para ser jugador de la Primera de la «viola», le llegó el primer contrato a nivel profesional.

