No fue tan lejos: cayó en Concordia el prófugo que había huido de Salto!

Detienen en Concordia a prófugo uruguayo con alerta roja de Interpol. Fue capturado tras intentar huir y le incautaron droga, municiones y dinero.



DETENIDO CON ALERTA ROJA INTERNACIONAL TRAS OPERATIVO POLICIAL



En el marco de un operativo de saturación llevado adelante por la Jefatura Departamental Concordia, efectivos policiales lograron la detención de un individuo requerido a nivel internacional, sobre quien recaía una alerta roja de Interpol.

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El detenido fue identificado como Carlos Damián Araujo, quien se encontraba prófugo de la Justicia uruguaya tras haberse evadido de la ciudad de Salto, donde cumplía prisión domiciliaria por su vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia de armas.

El procedimiento fue ejecutado por personal de Comisaría Tercera, bajo la conducción del comisario Eduardo Gamarra, en coordinación con el segundo jefe de la División Operaciones, Benito Benítez, y con la supervisión del jefe departamental José María Rosatelli.

La intervención tuvo lugar en inmediaciones de calles San Lorenzo y las vías férreas, a unos 200 metros del arroyo Manzores. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó huir del lugar, siendo rápidamente alcanzado y detenido por los efectivos actuantes.

Durante la aprehensión, se le incautaron municiones, sustancia estupefaciente (cocaína) en formato piedra y fraccionada, así como dinero en moneda argentina y uruguaya.

El individuo permanece a disposición de la Justicia competente, en el marco de las actuaciones correspondientes y los mecanismos de cooperación internacional vigentes.

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