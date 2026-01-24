NICOLÁS PERILLO: “EL CANDOMBE ES UN CABLE A TIERRA, UNA FORMA DE SANAR”

Desde el barrio La Tablada, entre tambores, ensayo y trabajo cotidiano, Nicolás Perillo construye un vínculo profundo con el candombe entendido como cultura, herencia y práctica viva.

Tiene 22 años, integra la comparsa Tu Candombe, estudia enfermería y asume el rol de escobero con plena conciencia de su dimensión espiritual. En esta entrevista habla de identidad, falta de apoyo, racismo, política cultural y de una práctica artística que atraviesa la vida diaria.

¿QUÉ ARTISTAS DE SALTO TE MARCARON O ADMIRÁS?

Conozco a Diego González, que tiene la banda Nova Candombe. Hace candombe fusión, mezcla guitarra con tambores y tiene un muy buen repertorio. También está Sebascar, que es cantante, hace cumbia y le mete mucho al ámbito musical. Participa en distintos shows y eventos, se dedica al arte en serio.

- espacio publicitario -

SER ARTISTA EN SALTO ES DIFÍCIL. ¿POR QUÉ CREÉS QUE PASA ESO?

Creo que el apoyo de la gente es lo más complicado. Muchas veces no se impulsa a que uno salga adelante y crezca como artista. El artista todavía no está bien visto, no se lo toma como algo profesional.

Desde el ámbito del candombe y de la cultura afro, que es lo que defiendo, muchas veces falta apoyo. La cultura, en general, no percibe a los artistas de candombe como unos de sus puntos de máximo de esplendor. En Montevideo, que es la cuna del candombe, hay más apoyo. En Salto es más variado el tema y, cuando uno intenta dedicarle a una banda de candombe, no tiene la misma repercusión que en otros lados.

¿TE INTERESA TENER UNA BANDA DE CANDOMBE?

Sí, me interesaría. Es algo para ver. Yo soy escobero, tamborilero, he integrado algunas bandas que se terminaron disolviendo. Faltó difusión, lugares donde tocar, presentaciones. Eso hace que se pierda la motivación, porque no hay eventos ni llamados.

¿CÓMO VES LA POLÍTICA CULTURAL EN SALTO?

Siempre hay problemas. En la gestión anterior hubo conflictos con las actividades de carnaval y no se valoró, aunque el carnaval no es solo candombe, que las comparsas convocan mucha gente. Siempre hay problemas porque no hay apoyo real desde las políticas culturales actuales.

A PESAR DE TODO, SEGUÍS EN LA COMPARSA. ¿QUÉ ES LO QUE TE MOTIVA?

Es algo generacional. Arranqué en el barrio con el candombe cuando surgió Tu Candombe, por 2018. Antes hacía rap. Me junté con unos gurises que hacían rap y tenían la comparsa, me invitaron y empecé a aprender la base del candombe y todo lo cultural. Me fui integrando cada vez más hasta que se volvió parte de mí. Es algo que se vive día a día, además de mi trabajo.

¿QUÉ OTRO TRABAJO TENÉS, ADEMÁS DE ARTISTA?

También trabajo en el área de enfermería.

LA MÚSICA TAMBIÉN CURA

Totalmente. El candombe es un cable a tierra. Después de un día estresante vas a un ensayo y quedás tranquilo. Tiene que ver con la vibración, con el movimiento. El arte vibra y contagia. Creo que el candombe muchas veces no se entiende y por eso no se apoya.

ESTÁS ESTUDIANDO ENFERMERÍA, ¿EN QUÉ ETAPA ESTÁS?

Estoy haciendo la licenciatura. Me queda más o menos un año y medio de cursado y después la tesis.

¿PENSÁS SEGUIR CON EL CANDOMBE?

Sí, porque lo necesito, también para la salud mental. Antes viajaba por todos lados, ahora tengo más responsabilidades y lo disfruto de otra forma, menos competitiva. Antes iba a desfiles en Montevideo, Isla de Flores, Durazno, Paysandú, Artigas, Tacuarí, todo febrero viajando, a full.

HOY CUMPLÍS EL ROL DE ESCOBERO. ¿QUÉ SIGNIFICA ESO?

Ahora estoy representando al escobero en la comparsa. El escobero es la persona que se encarga de la limpieza de las energías durante el trayecto del desfile, para que la comparsa se desempeñe al cien por ciento.

¿DE DÓNDE VIENE ESE PERSONAJE?

Antes existían las salas de naciones, donde se juntaban nuestros ancestros a disfrutar ese momento. Se mezclaban personas esclavizadas de distintas procedencias: Senegal, Angola, Congo. De ahí surge el candombe como lo conocemos hoy. Con el tiempo aparece este personaje del escobero, que antes era el escobillero.

¿QUÉ ERAN LAS SALAS DE NACIONES?

Eran espacios donde se reunían personas esclavizadas de distintas naciones africanas. Se mezclaban culturas, ritmos y costumbres. Esa fusión es lo que después se convierte en el candombe. Algo parecido a lo que en Brasil sería la senzala.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN CONCRETA DEL ESCOBERO?

La limpieza energética. Todo lo que usa tiene un significado. La gorra cubre la cabeza para evitar que durante el desfile entren pensamientos negativos o energías malas.

¿QUÉ ELEMENTOS LLEVA EL ESCOBERO Y QUÉ SIGNIFICAN?

Lleva cuero, taparrabo, cascabeles y la escoba, que es lo más importante. La escoba está hecha de un palo de madera y en la punta tiene paja, el puntero. Eso hace referencia a un santo de la religión africana, vinculado a la limpieza espiritual y al buen funcionamiento. Por eso el escobero va limpiando la comparsa durante todo el desfile.

Los cascabeles sirven para ahuyentar y para llamar. Llaman a los santos para que bajen y ayuden en esa limpieza, es una lucha espiritual constante.

TAMBIÉN LLEVAN ESPEJOS. ¿PARA QUÉ?

El espejo va en el taparrabo y sirve para ahuyentar los espíritus, porque el espíritu se ve reflejado y eso lo desconcierta. Las cintas de colores también están ligadas a lo espiritual. Nada es decorativo porque sí.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ESCOBILLERO Y ESCOBERO?

El escobillero antiguamente era más espectáculo: plumas, danza al frente de la comparsa. El escobero es más cultura, menos show y más sentido. Es el personaje original, el que cumple la función espiritual. Hoy no todas las comparsas lo llevan, pero es fundamental. Incluso se puede descalificar una comparsa si no está.

¿LA FALTA DE APOYO TIENE QUE VER CON LA PÉRDIDA DE ESTE SIGNIFICADO?

Sí. Hay mucha desinformación sobre lo que representa cada personaje. Se perdió respeto y hay muchos prejuicios. A mí me inculcaron el respeto por todos los personajes y por la función que cumplen.

¿ESTÁS VINCULADO A ALGUNA RELIGIÓN?

No. Respeto, conozco, pero mi conexión es con el candombe. Eso es lo que siento como propio.

TAL VEZ EL CANDOMBE TAMBIÉN SEA UNA FORMA DE RELIGIÓN

En la comparsa hay muchas personas vinculadas a religiones afro. Tengo conocidos que practican y me cuentan. Yo respeto todo eso, pero mi sentir está puesto en el candombe. Forma parte de mi corazón, de mi vibra, de mi energía. Me levanto y pongo candombe para arrancar el día.

EN LA TABLADA HAY HISTORIA DE CANDOMBE

Sí, acá la gente entiende el candombe. En esta cuadra y más abajo siempre hubo candombe. Hubo un proyecto llamado Niño Africanito, en el Club de Niños de La Tablada. Se armó una mini comparsa con gurises del club, salían a desfilar.

¿POR QUÉ SE TERMINÓ ESE PROYECTO?

No sé bien por qué, pero esos proyectos precisan apoyo público, organización diaria y presupuesto. Los tambores, los materiales, todo sale plata.

¿DÓNDE ENSAYAN ACTUALMENTE?

En Agraciada 2717, casi Reyles, en la casa de Sergio Sánchez y Carol Chaga. Son los directores responsables.

¿QUÉ SE VIENE PARA ESTE AÑO?

Vamos a hacer un homenaje a Sergio Ortuño, un referente de la cultura afrouruguaya. Sacó los discos Música Negra de Montevideo 1, 2 y 3. Falleció hace dos meses. Fue muy importante para nosotros, nos apoyó y enseñó mucho.

¿LO CONOCISTE PERSONALMENTE?

Sí, hace dos años. Era una persona muy despegada, conocía profundamente la cultura. Estuvo en Mundo Afro y llevó el candombe a Francia y al Congo. Hizo muchísimo con el tambor.

CUANDO HABLÁS DE DEFENDER LA CULTURA, ¿SENTÍS QUE ESTÁ EN ATAQUE?

Tiene que ver con el racismo. Es un tema delicado. Antes era peor, pero hay historias muy duras. Afrouruguayos a los que no los dejaban ejercer otras profesiones. “Vos tocá el tambor y nada más”. Eso es racismo puro.

Uruguay es bastante racista. Podés ser médico, enfermero, lo que quieras, y hacerlo bien. Por eso gente como Sergio Ortuño luchó hasta el último día. Esa lucha hay que seguirla todos los días para cambiar las cosas y para que la cultura sea escuchada.

PARA CERRAR, ¿QUÉ TE GUSTARÍA DECIR?

Quiero agradecer por la entrevista y por el contacto. Para mí fue un placer. Son muchos temas, se mezclan, pero tenemos tiempo y podemos seguir hablando. Lo importante es agradecer.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/x2sc