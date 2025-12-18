Ni de izquierda ni de derecha; de Salto

EL PUEBLO define su línea editorial: sin etiquetas ideológicas, prioriza lo que construye Salto, el trabajo, la producción y un relato responsable de la realidad.

A lo largo del tiempo, sobre los medios de comunicación se proyectan rótulos rápidos y lecturas simplificadas. Se discute si un diario es esto o aquello, si cambió, si se corrió, si responde a alguien. Sin embargo, hay una dimensión mucho más profunda y menos estridente que define de verdad a un medio: qué decide contar, cómo lo cuenta y, sobre todo, qué elige no poner en el centro de la escena.

Un periódico tiene identidad propia. Se construye con su historia, con sus lectores, con su comunidad. Tiene una dirección que orienta, pero también una realidad que interpela. Y en ese ida y vuelta se define una línea editorial que no se declama, se ejerce todos los días.

En EL PUEBLO entendemos que un diario local no puede ser un simple espejo de la violencia ni un amplificador de lo peor de nuestra sociedad. Informar no es lo mismo que exponer sin criterio. Contar no es sinónimo de exhibir. Por eso creemos que una tapa no es un espacio neutro ni automático: una tapa se gana.

Un hecho violento, por sí solo, no merece el lugar central de un diario. La barbarie no puede marcar la agenda cotidiana ni definir la identidad de una comunidad. Darle tapa a la violencia no la explica ni la soluciona; muchas veces la reproduce, la naturaliza y la multiplica. Y eso, como medio, no estamos dispuestos a hacerlo.

Nuestra prioridad está en lo que suma, en lo que construye, en lo que empuja a Salto hacia adelante. En el trabajo, la producción, el esfuerzo silencioso de cientos de personas que todos los días sostienen este departamento. En quienes invierten, emprenden, generan empleo, innovan, educan, cuidan, producen y creen que Salto puede, y debe, rendir más.

Eso no significa esconder los problemas ni mirar para otro lado. Significa jerarquizarlos con responsabilidad. Significa entender que informar también es decidir qué impacto tiene lo que publicamos. Que no todo vale lo mismo. Que no todo merece el mismo lugar.

Este diario elige poner en primer plano lo que aporta. Elige destacar lo que abre caminos, no lo que los quema. Elige contar historias que reflejen el potencial de Salto, incluso en contextos difíciles. Porque creemos que una comunidad también se construye desde el relato que hace de sí misma.

Como director, tengo claro que un medio no está para complacer ni para provocar por provocar. Está para servir. Y servir, en nuestro caso, es poner a Salto primero. En lo que publicamos, en lo que priorizamos y en lo que decidimos no amplificar.

Esa es nuestra línea editorial. No estridente, no sensacionalista, no destructiva. Una línea que apuesta a lo productivo, a lo humano y a lo posible. Porque creemos que contar lo que vale la pena también es una forma de construir futuro.

