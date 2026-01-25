Narbona, empresario aragonés en tiempos coloniales

Uruguay es un manantial de historias increíbles que invitan a descubrir el legado de nuestros antepasados y reconocer cuánto falta por conocer de nuestra historia.

Estancia Narbona: historia, leyendas y legado del primer gran centro rural del Uruguay

Se puede acceder a la literatura y la historia, a través de la dulzura?. Confieso que si, por lo menos en este caso que voy a desarrollar. Recorriendo las góndolas de un supermercado, me llamó la atención un frasco grande de dulce de leche. «Dulce de leche Narbona», de Colonia. Amo el dulce de leche, y no pude con mi genio, y lo compré, me encantó. Con esa mística de lo artesanal y lo premium que lo hace resaltar, como dicen los que saben, «proviene de su propia estancia y tambo en Puerto Carmelo. Al controlar todo el proceso, desde la pastura de las vacas hasta el frasco, mantienen una calidad muy alta», leí después, y el comentario agregaba: «Se caracteriza por ser extremadamente cremoso, con un brillo natural».

Mi curiosidad no se detuvo y fue más allá del dulce de leche, me interesé, por el lugar de procedencia, la estancia La Narbona y me encontré con una historia fascinante que comparto hoy con ustedes.

ESTANCIA LA NARBONA

Fundada en 1732 por el aragonés Juan de Narbona, la Estancia Narbona es uno de los establecimientos rurales más antiguos del país. Entre caleras, ganadería, capilla colonial y leyendas persistentes, el lugar condensa el esplendor y el declive de la Banda Oriental, y hoy se observa como patrimonio cultural y destino turístico del litoral.

Ubicada entre Carmelo y Nueva Palmira, Colonia, la Estancia Narbona es mucho más que un casco colonial rodeado de monte nativo, es una imagen viva del siglo XVIII, cuando la Banda Oriental comenzaba a organizar su economía rural sobre la base de la explotación de recursos naturales, el trabajo esclavo y la fe.

Juan de Narbona, oriundo de Aragón, llegó desde Buenos Aires en busca de cal, un insumo clave para la construcción colonial. En un territorio delimitado por los arroyos Sauce, Las Víboras y Polanco, y el Río Uruguay, instaló caleras, hornos y aserraderos, convirtiendo a la estancia en uno de los primeros emprendimientos industriales rurales del actual Uruguay. La cal producida abastecía tanto a Colonia del Sacramento como a Buenos Aires, mientras la ganadería y la agricultura de subsistencia garantizaban el sustento y el comercio.

MODELO PIONERO DE ESTANCIA MIXTA

La Estancia Narbona anticipó un modelo que luego se volvería característico del país, la convivencia entre industria, ganadería y agricultura en un mismo establecimiento. Maíz, trigo y hortalizas complementaban la producción de cal y la cría de ganado, en un entorno de tierras fértiles y monte autóctono. Bajo la sombra de ombúes, espinillos y talas, se gestó una economía rural organizada que marcaría época.

LA CAPILLA, FE Y PODER EN EL PAISAJE RURAL

Entre 1732 y 1738 se levantaron el casco principal y la capilla, considerada uno de los templos rurales más antiguos del Uruguay. Durante el siglo XVIII fue la única capilla entre Montevideo y Villa Soriano, lo que le otorga un valor histórico excepcional. Construida con piedra y cal producida en la propia estancia, presenta paredes de más de un metro de espesor y techos de dos aguas, típicos de la arquitectura colonial.

La capilla no solo articulaba la vida espiritual, sino también el orden social de la estancia. En su interior se conservan vestigios de la época, como una imagen de la Virgen de la Candelaria, y bajo su piso se extienden túneles subterráneos que, según la tradición, llegaban hasta el arroyo y funcionaban como vías de escape ante ataques coloniales, aunque también habrían sido utilizados para el control de esclavos.

LA CALERA, EL CORAZÓN PRODUCTIVO

La calera de Narbona es considerada una de las primeras industrias rurales del país. Sus hornos coloniales, hoy en ruinas, recuerdan un tiempo en el que el desarrollo económico se sostenía en la explotación intensiva del entorno natural y en condiciones de trabajo extremadamente duras. Este pasado productivo, inseparable del sistema esclavista, forma parte del legado histórico que hoy se observa con una mirada crítica y reflexiva.

ESPLENDOR, DECLIVE Y RESCATE

El auge de la estancia se extendió durante el siglo XVIII. Con el correr del siglo XIX, el fin del sistema esclavista, los cambios en las formas de producción y el abandono de las caleras provocaron su declive. Durante décadas, el casco quedó cubierto por el monte y el silencio.

El rescate llegó en el siglo XX, cuando fue declarada Monumento Histórico Nacional. Actualmente, gracias al trabajo de la ONG Don Juan de Narbona, el sitio puede visitarse los fines de semana y se ha transformado en un espacio que combina historia, naturaleza y turismo cultural.

LEYENDAS QUE RESITEN AL TIEMPO

A la historia documentada se suma un rico universo de leyendas populares:

APARICIONES EN LA CAPILLA

Vecinos y visitantes cuentan que en las noches tranquilas se oyen rezos apagados o cantos que provienen de la capilla de la estancia, aun cuando está vacía. Algunos lo atribuyen al espíritu de los esclavos que trabajaban en la calera y buscaban consuelo en la fe.

EL TESORO ESCONDIDO

Una de las leyendas más difundidas habla de cofres enterrados con monedas y joyas que Narbona habría traído desde Buenos Aires. Se dice que nunca fueron hallados, y que el monte espeso protege esos secretos.

SOMBRAS EN LOS HORNOS DE CAL

Los hornos coloniales, donde trabajaban esclavos bajo duras condiciones, son escenario de relatos sobre sombras que se mueven entre las ruinas. La tradición oral sostiene que son “almas en pena” que aún vigilan el lugar.

EL CURA FANTASMA

Algunos pobladores mencionan la figura de un sacerdote que aparece en el oratorio, vestido con sotana antigua, como guardián de la fe en la estancia. Nadie sabe si existió realmente, pero la historia se transmite como advertencia y misterio.

El trabajo esclavo y la dureza de la vida rural generaron un trasfondo de sufrimiento que se convirtió en materia de relatos fantasmales.

Estas historias son parte del patrimonio intangible de la región.

Funcionan como un puente entre la historia documentada y la memoria oral transmitida por generaciones.

EL LEGADO DE NARBONA

Hoy, el nombre Narbona no remite solo a un enclave histórico. También se asocia a proyectos culturales, gastronómicos y bodegueros en la zona de Carmelo, que reinterpretan la tradición en clave contemporánea. De este modo, el apellido Narbona atraviesa siglos, del emprendimiento colonial al olvido, y del rescate patrimonial a una nueva vida cultural.

La Estancia Narbona es, en definitiva, un espejo de la historia uruguaya: esplendor, decadencia y recuperación. Entre muros de piedra y cal, hornos silenciosos y leyendas persistentes, el sitio recuerda que el patrimonio no es solo arquitectura, sino también memoria, conflicto y relatos que se niegan a desaparecer. Ahí, quizás, radique su mayor riqueza.

LA FRUTILLA DE LA TORTA

El escritor Mario Santellán D’Andrea, una figura fundamental para la historiografía local de Dolores, Soriano (Uruguay), y un referente en la preservación de la memoria histórica del departamento, ha escrito un libro sobre La Estancia Narbona.

Santellán se destaca no solo como escritor, sino como un minucioso investigador y cronista que ha rescatado relatos, documentos y tradiciones que de otro modo podrían haberse perdido.

LA ESTANCIA *NARBONA”, MARIO SANTELLAN D’ANDREA

Un recorrido único por una de las estancias más antiguas del Uruguay, sus fundadores, trabajadores, esclavos, construcciones, tradiciones y secretos que aún perduran en el tiempo. Ideal para quienes aman nuestra historia rural y el patrimonio del país.

Está historia contiene:

CAPITULO 1

>Su fundación, sus construcciones y transferencia.

CAPITULO 2

>La calera de la estancia

CAPITULO 3

>La capilla de la estancia

CAPITULO 4

>Leyendas, anécdotas populares, y datos interesantes.

CAPITULO 5

>Vida y muerte en la estancia. Sepulturas, creencias e iluminación.

CAPITULO 6

>El taller de herrería y mecánica de la estancia

CAPITULO 7

>La agricultura en la estancia

CAPITULO 8

.>La ganadería en la estancia

, CAPITULO 9

>La familia NARBONA

En ella explora la historia de este Monumento Histórico Nacional, detallando la vida de Juan de Narbona y la importancia arquitectónica y económica que tuvo este establecimiento colonial en la zona de las cercanías de Nueva Palmira y Dolores.

Mario Santellán es valorado por su capacidad para humanizar la historia. No se limita a fechas y datos fríos, sino que narra la historia desde el sentido de pertenencia.

Y como al comienzo digo: un frasco de dulce de leche me transportó por la literatura y la historia, además de dejarme satisfecho, por ese cremoso manjar….

