🎟️ Nacional y Universitario con boleto semifinalista
Nacional ganando a primera hora y Universitario a segunda. Más allá de un fallo pendiente, los dados aparecen echados y Nacional avanzará. Gladiador pudo empatar y Jorge Fleitas se quedó con la ilusión rival.
Hoy se definen las dos casillas restantes: de Ferro Carril-River Plate primero a Ceibal-Salto Uruguay después.
Es domingo de clásico a fuego, con Peñarol y Nacional a partir de la hora 16.30′.
Lanús es el Campeón de la Copa Sudamericana y en Inglaterra golearon a Liverpool 3 a 0, mientras Barcelona en España cantó el 4 a 0 a favor y hoy juega Real Madrid.
