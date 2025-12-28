Nacional y Ferro Carril desde las 19.30′:Cuando la historia también los manda

Es Nacional y es Ferro Carril. Es en este domingo 28 de diciembre que, más allá de «la inocencia» en

el calendario…no es precisamente tiempo de inocentes. Más bien de credibilidades para que las señales

del nuevo Campeón Salteño vayan aflorando.

El rey Universitario se ha quedado al costado de la

historia, después que Gladiador «lo sacó de escena» a partir del rol de los tribunales. Por lo tanto

entre hoy y el martes 30, la senda se descubre. Pero realmente…¿para quién?

No solo es «en el nombre» de los dos, sino esas camisetas, sino esas historias, sino ese querer que

se abre de par en par. Nacional, el que fue primero en el Acumulado.

Ferro Carril, el que fue primero en los play off. Queda en claro: lo que debían ganar en su momento,

lo ganaron, para ser parte de este tiempo donde la resolución golpea la puerta. Donde la convicción que tienen y deben profundizar porque no hay otra. Más allá de cuestiones que hacen a los conceptos o al valor de la táctica, lo motivacional es cosa implícita. La energía espiritual. En el fútbol igualmente coexisten factores que no solo responden a la pelota en movimiento. También ese jugador que suele dar más de lo que puede dar, cuando la circunstancia lejos de ser un remanso, se constituye en campo fértil y removedor. ¡Con la fe que tampoco faltará!

Por eso, Nacional-Ferro Carril es el imperio mismo de la duda, donde establecer un favorito parece

ser cosa propia de la endeblez argumental.

¿Quién podría determinar una chance superior para uno o para otro?

Porque además convengamos en la riqueza individual de los dos y el gol que acaricia el sueño también desde Matías Morales, Natanel Tabárez, Dalton Bueno. Matías Trindade, Nicolás Arbiza, etc.

¡Vaya si la clase ejecutiva es capaz de no faltar!

Es el presente. Pero es cierto también que la historia los manda.

Al fin de cuentas, el ayer siempre guiña el ojo para ese volver y el presente grita a los cuatro vientos por la ilusión que vive y lucha. Pero que también quiere jugar. Esa también: es una obligación.

El control de los 90′: De los Santos eligió a De Los Santos…

-Nacional y Ferro Carril juegan esta tarde-noche la primera de las dos finales enmarcadas en el Campeonato Salteño de Fútbol 2025. Al mejor de dos, con el segundo pactado para el martes 30.

En caso de empate en puntos y goles al cabo del segundo partido, se apelará a un tiempo reglamentario de 30 minutos y de persistir la igualdad, directamente a la ejecución de tiros desde el punto de penal.

Para el juego de esta noche en el Parque Dickinson, con comienzo fijado a la hora 19.30′, el Colegio de Árbitros presidido por José Luis De los Santos, designó a José Gabriel de los Santos como árbitro central, mientras Marcelo Izaguirre y Didier Cuello en calidad de asistentes. A su vez, Belén Robaina como cuarto árbitro. Los hinchas de Nacional con destino a la Tribuna España y los de Ferro Carril a la Tribuna, «Es. Fernando Irazoqui». El valor de la entrada será de 250 pesos.

¡Qué crack….Nahuel!

Este registro gráfico de Vicente Massartino de EL PUEBLO, es la elocuencia en sí mismo. Porque es NAHUEL MACHADO el que se propone la maniobra entre Mauro De Mora y Samir Bonasola. Contra la tribuna del Este y con el banco de espera y de técnicos de la franja en un primer plano. La noche en que Nahuel Machado recuperó la esencia de su fútbol en el rol a la medida del criterio que le es básico. Para manejar los tiempos de la salida, de la construcción. La categoría para pegarle a la pelota, para filtrar en la medida que sea posible. Pero sobre todo, para sentirse líder, porque en definitiva lo es. El mejor de todos, en un Ferro Carril de respuesta sólida y sobre todo, en la parcela clave de ese medio campo, para la influencia vital de Franco Silva, Elbio Blanco y el mismísimo Leandro de Mora. El Leandro del pase inapelable en precisión, para que Natanel Tabárez llegase para resolver en el segundo gol. Una manera de asentar la imposición, tras el frentazo inaugural de Daniel Lescano para establecer el primero. Dos veces Campeón Salteño en lo que va transcurriendo de la nueva década (2021 y 2023), Ferro Carril a la definición otra vez. El de Emilio, el «Pato» Avellanal y el «Mono» Ferreira en la Dirección Técnica, más la suma clave del «Profe» Matías Piñeiro. Pero también el del líder Nahuel. Ese crack.

Los cuatro partidos ante: Ceibal y la valla invicta

Con Ferro Carril y Ceibal en este Campeonato Salteño 2025, se origina un hecho singular en materia estadística, desde el momento que se enfrentaron en cuatro ocasiones, sin que Ceibal pudiera llegar al gol. Ante el equipo en manos de Martín Barreto, Ferro Carril conservó la valla en «cero» al cabo de 360 minutos. Es del caso repasar la historia, a los efectos de la comprobación.

PRIMERA RUEDA

Ferro Carril 2 Ceibal 0.

SEGUNDA RUEDA

Ferro Carril 0 Ceibal 0.

FINALES DE LOS PLAY OFF

Ferro Carril 0 Ceibal 0 (de ida)

Ferro Carril 2 Ceibal 0 (de vuelta)

