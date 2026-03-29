Nacional terminó peloteadopero ganó y acecha: fue 3-2

Nacional venció 3-2 a Torque en el Parque Charrúa y se acerca a la cima del Apertura. Peñarol lidera, mientras Salto vive un domingo clave con ciclismo y fútbol.

Jugando en el Parque Charrúa, en la noche del sábado, Nacional venció a City Torque por 3 a 2 en la continuidad de una nueva fecha del Campeonato Apertura.

El conjunto tricolor se fue al descanso con ventaja de 3 a 1. Tras el gol inicial de Salomón Rodríguez, Nacional reaccionó y dio vuelta el partido con dos tantos de Maximiliano Gómez y uno de Gonzalo Carneiro.

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Ya en la recta final, Salomón Rodríguez descontó de penal (3-2), y Nacional terminó el encuentro bajo presión, con un rival que manejó el trámite y generó varias situaciones de gol.

En la tarde, Wanderers superó a Cerro por 3 a 0.

En la tabla de posiciones, Peñarol lidera con 19 puntos, seguido por Racing con 17. Nacional y Deportivo Maldonado suman 16, mientras que Torque y Wanderers tienen 14. Más atrás aparecen Liverpool, Danubio y Defensor Sporting con 12; Central Español y Albion con 11; Cerro Largo con 9; Progreso con 6; Boston River y Cerro con 5; y Juventud de Las Piedras con 4.

De cara al domingo, Salto vivirá una jornada especial con la llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay y una nueva fecha de la Divisional “B”, que tiene como líderes a Saladero, Hindú y Tigre.

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