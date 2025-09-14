Nacional-Salto Uruguay; Ferro-River y la «U»-Ceibal: ¡es estampida-fútbol!

- espacio publicitario -

Ya pasó el 25% de las fechas que incluye el Acumulado. 16 fechas entre primera y segunda rueda, para que surjan los ocho equipos que jugarán los play off. Del primero al octavo avanzarán.

Por lo tanto, esos primeros 12 puntos están revelando algo más que señales de certidumbre en algún caso, pero también un listado de suspensos. Porque más allá de Gladiador, Universitario, Nacional y Arsenal, no faltan los que son parte de la escalera, sobre todo los que suman 5 unidades, para ser parte en la «A» de una situación intermedia.

El hecho es que la fecha incluye tres partidos para el encuadre: Nacional vs Salto Uruguay, Ferro Carril vs River Plate y Universitario vs Ceibal. Lo de Salto Uruguay, Ferro Carril y Ceibal con la necesidad en el cuello: asfixia la realidad y ganar es una manera de inflar los pulmones y evitar más contaminación de interrogantes.

Salto Uruguay que no gana, Ferro que sufre con solo 4 puntos, Ceibal el de tan solo dos goles. Como razón vital en la vereda de enfrente, la entonación de Gladiador, la vigencia de Universitario y la criteriosa estabilidad de Arsenal.

Por lo demás, es tarde de estampida de fútbol, porque Salto Nuevo tiene nuevo mando, porque Hindú necesita reacomodarse después del 0-3 frente al Campeón Salteño y porque Libertad y Sud América debieran potenciar imágenes. Sobre todo el equipo «naranja», con extrema debilidad y la última colocación en la tabla. Tenía 3 puntos y Gladiador se quedó con los 3.

En la «A», las cuentas pendientes no faltan. No todos han sintonizado, más bien que son las excepciones.

Gladiador por sobre todos: ¿lo tenían? Y bueno: ahí está. Alguna propiedad debe tener a mano. No se es puntero por obra de alguna generosa casualidad. Más bien de un efecto que surge desde el hacer. Y Gladiador lo va sabiendo hacer. La tabla no lo traiciona. Le da la mano, por su bien entendida razón.

–ELEAZAR JOSÉ SILVA–

🧮 La calculadora de EL PUEBLO

Partido % Local % Visitante % Empate Hindú vs Gladiador 15% 15% 70% Nacional vs Salto Uruguay 50% 45% 05% Libertad vs Arsenal 25% 65% 10% Ferro Carril vs River Plate 90% 10% 00% Sud América vs Salto Nuevo 10% 10% 80% Universitario vs Ceibal 60% 30% 10%

📅 De cancha en cancha

Divisional Primera «A». 1° División. Campeonato Salteño. «Sr. Roberto O. Alvez Ocampo». Copa Cable Visión Salto. 5° Fecha. 1° Rueda. Domingo 14 de septiembre.

Campo de juego: NACIONAL.

14:00 hrs. Hindú – Gladiador . Árbitros: Fernando López , José Ramallo , Johan Ghelffi .

. Árbitros: , , . 16:15 hrs. Nacional – Salto Uruguay. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Sebastián Hernández, Danilo Urrutti.

Parciales de Hindú y Nacional ingresan al sector oeste, de Gladiador y S. Uruguay al sector este.

Campo de juego: PARQUE LUIS T. MERAZZI.

14:00 hrs. Libertad – Arsenal . Árbitros: Matías Fagúndez , Alexander Moreno , Cristian Massaroni .

. Árbitros: , , . 16:15 hrs. Ferro Carril – River Plate. Árbitros: José de los Santos, Mauricio Revuelta, Didier Cuello.

Parciales de Libertad y F. Carril ingresan al sector sur (principal), de Arsenal y R. Plate al sector norte.

Campo de juego: PARQUE ERNESTO J. DICKINSON.

14:30 hrs. Sud América – Salto Nuevo . Árbitros: Robert Ledesma , Mauro Melo , César Loetti .

. Árbitros: , , . 16:45 hrs. Universitario – Ceibal. Árbitros: Mauro Melo, Robert Ledesma, Lorena Machiavello.

Parciales de Salto Nuevo y Universitario a la España, de Sud América y Ceibal a la Irazoqui.

🔴 La cuestión roja

Habiendo jugado el Campeonato del Interior, mientras va acumulando partidos en el Torneo Salteño como en la Copa Uruguay en su cuarta edición, Universitario llega a los 19 en total.

14 por la Copa de OFI, 2 por la Copa Uruguay y 3 por el Campeonato Salteño. Si se tienen en cuenta esos 19 partidos afrontados: un total de 35 goles convertidos y 12 goles en contra. De 57 puntos disputados, ganó 44.

La cuestión es roja, es cuestión real. El poder de los números es un poder en sí mismo. Imposible suponer lo contrario.