Nacional quiere reinar y llega Javier «Toti» Vargas para golear

El 2025 termina siendo doloroso para Nacional. No solo porque perdió la categoría a nivel del Torneo del Interior de Clubes, sino porque en la final ante Ferro Carril, resignó la chance de ser campeón salteño, tras perder en la ejecución de los tiros desde el punto penal. Pero además, la doble adversidad implicó el final del ciclo de Héctor Alejandro Torrens. Con Torrens, Nacional fue Campeón en la Divisional B de OFI (2024) y ganó una copa OFI-AUF, ante Deutscher, primero en la divisional «D» de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En este 2026, los tricolores juegan a dos puntas: en la «B» y para volver a la «A»; mientras NECESITA ser Campeón Salteño, porque ya suma 11 años sin serlo. La última vez con Ramón Romero en la Dirección Técnica, ganándole a Ferro Carril por 3 a 2 en tiempo suplementario (2015). El Nacional de este año, ya sin Torrens y con Miguel Ángel Márquez en la Dirección Técnica, mientras que va sumando jugadores, otros finalizaron sus ciclos: Matías Morales, Bruno Basualdo, Darío Giovanoni y Alejandro Cavanna. Para el plantel que entrará en acción de pretemporada, ya con Gino Mantuani, desde Bella Unión (21 años) y la mira puesta en el Campeonato Salteño, para el ingreso de JAVIER VARGAS. El delantero oriundo de Cardal (Florida) será parte activa en otro equipo de OFI, pero tras ello retornará a Salto, para sumarse al plantel tricolor. Cabe puntualizar que Nacional ya aseguró la continuidad de Alan Aranda, mientras que retorna Nicolás Fagúndez. Además de jugar en la Primera, el «Zurdo» será el técnico de la categoría Sub 18.

El quinto equipo en los seis años

Caso singular el de Javier Vargas, quien llegó al fútbol salteño en la temporada 2021, para sumarse al plantel de Ferro Carril. Lo singular es que desde entonces (un total de seis años), el goleador fue cambiando de equipo. Después de la franja, los turnos de Arsenal, Universitario, Ceibal y en este 2026 en Nacional, además de transformarse en jugador de la selección y participar en su trayectoria en otros equipos del sur. El año pasado alistando en Ceibal, produjo el máximo registro de goles: un total de 18. En la actual disputa del Campeonato del Litoral Norte, debutó en la red en el partido ante Paysandú en el Dickinson. Un gol en el primer tiempo y el restante en el segundo. De lo que no hay dudas: el floridense es el máximo cañonero del fútbol salteño, en lo que va transcurriendo de la nueva década.

Escuchen a los DT para jugar después

Para el fútbol Femenino entre semana, constituyó la tercera fecha de la primera rueda, con victoria de Tigre sobre CAAS por 9 a 0, mientras Huracán derrotó a Paso del Bote por 6 a 4. Al cabo de la nueva secuencia, Tigre para liderar en la tabla general con 7 puntos, Huracán 6, Paso del Bote 4 y CAAS 0. Este fin de semana sin actividad en la Liga de Fútbol Sala, en este caso con propuesta desde el Femenino. Habrá que aguardar la fijación que viene. Desde el presidente José Gabriel de los Santos a EL PUEBLO, las tomás gráficas gráficas para compartir. La hora de los Directores Técnicos, antes de salir a jugar, en los casos de Huracán y Paso del Bote. Validez de propuesta desde la Liga y con todos los partidos para jugarse en el Gimnasio de Nacional, un entorno a favor de la pretensión.

- espacio publicitario -

Los de la «B», los que están

El fútbol de la Divisional «B» para iniciarse el domingo 8 de marzo. Es obvio que todos en movimiento de pretemporada y con los pases que van llegando en pleno período. Los doce mandos de la «B», son estos y es para tenerlos en cuenta.

HINDÚ: Maycon Rodríguez. PROGRESO: Javier Oses. SALADERO: Federico Suárez. SAN EUGENIO: Carlos Herman. CERRO: Facundo Mendoza. EL TANQUE: Gustavo Cardozo. PALOMAR: Juan Pablo Hernández. DEPORTIVO ARTIGAS: Federico Silva. DUBLÍN CENTRAL: José Enrique García. TIGRE: Julio Santín. SUD AMÉRICA: Matías Silgoria. CHANÁ: Robert Olivera.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/gjb1