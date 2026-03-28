Nacional de Velocidad en Tierra temporada 2026 en Mercedes

El Nacional de Velocidad en Tierra inicia su temporada 2026 en Mercedes

Comienza en Mercedes el Campeonato Nacional de Velocidad en Tierra 2026. Conocé el calendario completo y las sedes donde continuará la temporada.

El Campeonato Nacional de Motociclismo de Velocidad en Tierra pondrá primera este fin de semana con la disputa de la primera fecha de la temporada 2026 en la ciudad de Mercedes, marcando el inicio de un calendario que volverá a recorrer distintos puntos del país y que promete un año de intensa actividad para pilotos y equipos.

La competencia inaugural se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo en el tradicional circuito del Polideportivo de Mercedes, escenario que suele ofrecer espectáculos atractivos por sus características técnicas y la importante presencia de competidores provenientes de diferentes departamentos.

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El certamen continuará el 25 y 26 de abril en Rocha, mientras que la tercera fecha está prevista para el 30 y 31 de mayo en Fray Bentos, manteniendo la rotación de sedes que permite el desarrollo de la disciplina en distintos puntos del territorio nacional.

Uno de los momentos destacados del calendario será la cuarta fecha, fijada para el 27 y 28 de junio en Salto, donde el circuito de Avenida Gautrón volverá a recibir a los mejores exponentes de la especialidad, con presencia de pilotos locales que buscarán hacerse fuertes ante su público.

La actividad seguirá el 25 y 26 de julio en Artigas, en una instancia que además tendrá carácter especial por su vínculo con competencias de la región, mientras que el campeonato continuará el 29 y 30 de agosto en Colonia Miguelete.

El tramo final del campeonato se disputará en el mes de setiembre en Maldonado, para luego cerrar en octubre con una fecha doble en Quebracho, instancia que puede resultar decisiva en la definición de los campeonatos en las diferentes categorías.

La temporada 2026 vuelve a mostrar un calendario nutrido, con circuitos que combinan tradición y crecimiento, consolidando el desarrollo de la velocidad en tierra dentro del motociclismo uruguayo. Año a año, la disciplina logra convocar a un importante número de pilotos de distintas edades, incluyendo categorías formativas que permiten la proyección de nuevos talentos.

La expectativa es elevada tanto para la fecha inaugural en Mercedes como para el resto de las etapas del campeonato, en una disciplina que mantiene un público fiel y que continúa expandiéndose en distintos puntos del país, con especial presencia en el litoral norte.

El inicio del campeonato marcará así el primer gran punto de encuentro de la temporada para los amantes del motociclismo, que volverán a vibrar con el rugir de los motores sobre tierra en un calendario que promete competencia y emoción en cada jornada.

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