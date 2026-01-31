Nacional, asamblea y después….

No dejan que se vaya: Matías Montanari, intacto presidente.

Sus compañeros de Comisión Directiva no tienen duda alguna respecto a que MATÍAS MONTANARI ha desarrollado una presidencia saliente. Por eso, de algunas semanas a esta parte, ha sido receptor del sentir de sus compañeros para que continúe ejerciendo el cargo mayor en Nacional.

Ayer a la noche se realizaba la asamblea anual ordinaria en Nacional FC y, de última, se iría a presentar la única lista, donde continuarán ejerciendo funciones quienes ya lo hacían a partir de la pasada instancia.

Contando con el beneplácito general de los restantes componentes, es el presidente que la sigue, mientras Sebastián Piastri en calidad de vicepresidente. Se considera en Nacional que por ahora esta fórmula “es intocable”. El sentimiento de los dos por el club no es precisamente parte de la duda.

Para el apunte, la integración del mando tricolor.

👥 Integración de la Comisión Directiva

Cargo Nombre Presidente Matías Montanari Vicepresidente Sebastián Piastri Secretario Ing. Francisco Cano Pro Secretario Juan Carlos Ambrosoni Tesorero Luis Gracés Pro Tesorero Maycool Galliazzi Vocales Mauricio Salinas, Ariel Ugartemendía, Agustín Silva y Rosas, Fernando Msulrella, Bruno Mori, Rañul Zunino, Pablo Coumas

🧾 Desde la Comisión Fiscal

Integrantes Dr. Rolly Macció Abayubá Meloni Cr. Diego Simonet José Luis Pertusatti Omar Feris Alejandro Secco

La toma gráfica para el archivo de lo inolvidable, en tiempos de Nacional campeón: José Luis “Pinocho” Pertusatti, Sebastián Piastri, Luis Armando “John” Gracés, Francisco “Aco” Cano y Matías Montanari. Los cinco permanecen en el mando de Nacional Fútbol Club.

Liga Salteña de Fútbol Sala

Femenino: con la 2ª de la primera rueda.

Será mañana, domingo 1º de febrero, cuando se juegue la segunda fecha del Campeonato Salteño de Fútbol Femenino. Los dos juegos en el gimnasio de Nacional.

En la etapa de arranque, las imposiciones de Tigre y Paso del Bote. Para saber lo que vendrá. En el caso de Paso del Bote, llegó a 17 goles y su jugadora, Sofía Garía, consumando 6 goles.

La segunda fecha de la primera rueda.

Gimnasio de Nacional Fútbol Club.

20 hs – CAAS vs HURACÁN

21 y 30 hs – TIGRE vs PASO DEL BOTE

Salto tiene cuatro cupos para la Copa del Interior en la “B”: ¿todos adentro?

Un total de 37 clubes pertenecientes a Sectores Capitales y 38 pertenecientes a Sectores Interiores pueden jugar, si así lo desean, la Copa del Interior de Clubes, en la Divisional B.

En muchos casos se trata de clubes que ingresaron 3°, 4tos o 5tos en los torneos de los sectores. Ello puede deberse a que el campeón de la actividad 2025 ganó la Eliminatoria Departamental y, por lo tanto, el cupo por el ganado lo toma el que salió 2do en el certamen.

Puede pasar que, además de haber ganado la Eliminatoria Departamental, ya estuviere clasificado a la Divisional A de la Copa Nacional de Clubes, ya fuere por haber clasificado entre los 10 mejores de la edición 2025 del Campeonato o haber ascendido, en 2025, de la Divisional B a la Divisional A.

Es el caso de los cuatro primeros de la Divisional B 2025: Polancos de Nueva Palmira, San Carlos de Colonia, Lavalleja de Minas y Gladiador de Salto.

También hay que tener en cuenta la cantidad de CUPOS que genera el SECTOR para jugar este certamen. En el caso de la Liga Salteña, más allá de los cuatro equipos que tienen asegurada la inclusión en la Divisional “A”, la opción se abre para cuatro equipos jugando en la “B”.

Ratificaron su presencia Nacional y Ceibal, pero dos nombres más están planteados: los de River Plate y Salto Uruguay.

📌 Para tener en cuenta

Se trata de los cupos en cada caso.

Departamento Cupos Artigas 2 Canelones 2 Cerro Largo 2 Colonia 2 Durazno 2 Flores 1 Florida 2 Lavalleja 1 Maldonado 3 Paysandú 3 Río Negro 2 Rivera 2 Rocha 1 Salto 4 San José 2 Soriano 2 Tacuarembó 2 Treinta y Tres 2

Tiene una mujer presidente.

Florida: “crecimiento, transparencia, más el desarrollo deportivo y social”

La Comisión Directiva del Florida Fútbol Club presentó oficialmente la conformación de la nueva Comisión Directiva, que asumirá sus funciones en el período correspondiente.

Desde la Comisión se reafirma “el compromiso institucional con el crecimiento, la transparencia y el desarrollo deportivo y social de la institución. Asimismo, se agradece el compromiso de quienes asumen esta responsabilidad y se invita a socios e hinchas a acompañar esta nueva etapa del club”.

👥 Comisión Directiva – Florida Fútbol Club

Cargo Nombre Presidenta honoraria Ramona Flores Presidenta Silvina Echague Vicepresidente Javier Techera Secretario Raúl Rodríguez Prosecretario Carlos Sánchez Tesorero Juan Viera Protesorero José María Sánchez Vocales Daniel Martínez, Héctor Machado, Alejandro Luna

🧾 Comisión Fiscal

Integrantes Anni Da Silva Richard Da Silva Tamir Da Silva

🏟️ Delegados ante la Liga Salteña

Delegados Rosendo Da Silva José Carballo

🧑‍🏫 La continuidad de Juan Pablo

Un aspecto a tener en cuenta: la prolongación de Juan Pablo Hernández como Director Técnico del plantel superior. El segundo año consecutivo en la misión.

El objetivo de alcanzar lo que en el 2025 no distó tanto: el ascenso a la Divisional “B” desde la “C”.

