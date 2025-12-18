Nació la Red de Jóvenes Provida del Uruguay tras un campamento nacional

- espacio publicitario -

Un campamento nacional en Canelones reunió a más de cien jóvenes y marcó el nacimiento de la Red de Jóvenes Provida del Uruguay, con proyección y actividades para dos mil veintiséis.

Entre el doce y el catorce de diciembre, en Ciudad de la Costa, departamento de Canelones, se llevó a cabo el campamento fundacional de la Red de Jóvenes Provida del Uruguay, una nueva organización juvenil de alcance nacional que reunió a unos ciento diez jóvenes provenientes de distintos puntos del país

Durante tres jornadas de convivencia y trabajo, los participantes formaron parte de instancias de formación y reflexión que abordaron temas vinculados a la defensa de la vida, como el aborto, la eutanasia y la ideología de género. El encuentro también incluyó testimonios de experiencias regionales, entre ellas la llamada Ola Celeste de Argentina y el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas de Perú, que compartieron sus recorridos en la promoción del derecho a la vida y de los derechos de los padres en la educación de sus hijos.

El campamento combinó los espacios formativos con actividades recreativas, como un concierto musical, y competencias en las que distintos grupos presentaron propuestas de estrategia y comunicación vinculadas al desarrollo y proyección de la Red.

Según los organizadores, a lo largo del encuentro se generó un clima de unidad, compromiso y esperanza entre jóvenes y adultos, que fue señalado como uno de los principales logros de la experiencia.

La actividad fue posible gracias al trabajo conjunto de organizadores, voluntarios, embajadores y expositores, bajo la coordinación de la doctora Lorena Quintana, ex candidata a la Vicepresidencia de la República por Cabildo Abierto, quien actualmente impulsa la conformación de una nueva fuerza política inspirada en principios y valores cristianos.

De cara al próximo año, la Red de Jóvenes Provida del Uruguay se propone consolidar su estructura y comenzar a desarrollar actividades con impacto público. Entre las primeras acciones previstas se encuentra su participación en la tradicional movilización por el Día Internacional del Niño por Nacer, que se conmemora cada año en torno al veinticinco de marzo.





