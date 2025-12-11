Museos en la Noche: Salto propone una agenda cultural extendida en tres espacios emblemáticos

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto anunció una edición particularmente amplia de Museos en la Noche, con una agenda que —según relató el coordinador de Cultura, Pablo Bonet— busca “disfrutar de nuestros museos plenamente activos, con propuestas variadas para todas las edades”. La jornada se desarrollará este viernes 12 de diciembre, activando tres espacios emblemáticos: el Teatro Larrañaga, Casa Quiroga y el Museo María Irene Olarreaga Gallino.

Museo María Irene Olarreaga Gallino

La grilla comenzará a las 16:00, con lecturas de cuentos de Horacio Quiroga y un taller de dibujo para niños, apuntando a la participación familiar.

A las 18:30 se sumará un taller de modelado en cerámica para niños y adultos, dando paso a una noche más artística: a las 21:00, el espectáculo “Marejada”, que combina poesía y música, y a las 22:00, en el frente del museo, la presentación conjunta de la Banda y la Orquesta Municipal.

Teatro Larrañaga

El histórico edificio abrirá sus puertas desde las 8:00 hasta las 24:00, permitiendo recorrer el Museo del Teatro durante toda la jornada.

También estará disponible una muestra fotográfica del Museo Itinerante, con imágenes que celebran los 100 años del Teatro Larrañaga, un guiño a la memoria patrimonial del edificio. A las 20:00, la Escuela Departamental de Ballet ofrecerá una función especial en el marco de Museos en la Noche.

Museo Casa Quiroga

Con horario extendido igual que los otros dos espacios —de 8:00 a 24:00—, la propuesta de Casa Quiroga se centrará en su patio y su sala teatral.

A las 20:30, actuarán el Conservatorio Municipal de Música junto al Coro de la Sociedad Italiana, mientras que a las 21:30 subirá a escena la obra “Brujas” en la Sala Amalia Zaldúa.

Para Bonet, esta edición de Museos en la Noche es “una invitación abierta a redescubrir nuestro patrimonio, a vivir la cultura de manera accesible, cercana y con propuestas para todos los gustos”, según expresó desde el propio Gobierno de Salto al anunciar la programación.

