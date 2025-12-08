Multitud celebró el Encendido del Árbol de Navidad en Salto

- espacio publicitario -

Con la presencia del intendente Carlos Albisu y parte de su equipo de gobierno, este domingo 7 de diciembre la Plazoleta Roosevelt (Uruguay esquina Chiazzaro) volvió a convertirse en uno de los epicentros más concurridos de la ciudad. Allí se realizó el tradicional Encendido del Árbol de Navidad, una celebración que reunió a miles de salteños y visitantes que se acercaron para vivir una noche cargada de música, color y espíritu festivo.

El público colmó la zona desde temprano para disfrutar de una propuesta que combinó espectáculos musicales, feria de emprendedores y variadas actividades culturales y recreativas pensadas para toda la familia. La presencia constante de vecinos fue una de las características más destacadas de esta edición, donde el ambiente comunitario se hizo sentir en cada rincón de la plazoleta.

Un fin de semana colmado de actividades

La celebración había comenzado el sábado, con una agenda artística y gastronómica que marcó el inicio del ambiente navideño en el departamento. Las actividades continuaron durante todo el domingo, extendiéndose hasta la noche, cuando llegó el momento más esperado por el público: el encendido del Árbol de Navidad.

En la jornada dominical sobresalieron la actuación del Coro Departamental y la participación del Grupo Teatral La Galera, con la presencia de Estella Moreira, quienes aportaron un toque escénico y emotivo a la velada. El broche final lo puso Enzo y la SUB-21, que animaron el cierre musical ante una multitud que permaneció en el lugar hasta el final.

Iluminación navideña en toda la zona

El espíritu festivo se extendió más allá del árbol: también se encendieron las luces de la fachada de la Casa de Gobierno y de toda la Plazoleta Roosevelt, transformando el entorno en un punto de referencia para las celebraciones navideñas de este año. La iluminación, cuidadosamente instalada, contribuyó a realzar la estética del espacio público y a reforzar el clima de inicio de temporada.

Desde el Gobierno de Salto agradecieron a las familias que participaron de esta jornada tradicional, destacando que este tipo de encuentros buscan fomentar la convivencia, el disfrute y la celebración en comunidad en estas fechas especiales.

