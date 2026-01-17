Múltiples siniestros y detenciones marcaron la jornada policial en Salto

Salto, 16 de enero de 2026

Tres siniestros de tránsito con lesionados y varias detenciones en Salto

La Jefatura de Policía de Salto informó una jornada marcada por siniestros de tránsito y procedimientos policiales que derivaron en varias detenciones, entre ellas por hurto y requisitorias judiciales.

Primer siniestro de tránsito

Siendo la hora 18:00 del día de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calle Dr. José Raffo y Av. José Batlle y Ordóñez, ante el aviso de un siniestro de tránsito. En el lugar se constató la colisión entre un birrodado y una camioneta Renault Oroch. Según lo recabado, el birrodado circulaba por Av. José Batlle y Ordóñez y, al aproximarse a un semáforo, no logró aminorar la marcha, impactando contra el vehículo que se encontraba delante y cayendo posteriormente al pavimento.

Acudió un servicio de emergencia médica, que asistió a la conductora de 31 años del birrodado, diagnosticándole politraumatismos y traumatismo en miembro inferior izquierdo, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Se trabaja en el hecho.

Segundo siniestro de tránsito

A la hora 20:00 del día de ayer, personal policial intervino en otro siniestro ocurrido en la intersección de Av. José Batlle y Ordóñez y calle Santa Rosa, entre un birrodado y un automóvil. Ambos vehículos circulaban por la avenida en sentido Este cuando el automóvil Suzuki Forsa GL intentó realizar una maniobra de giro en “U”, produciéndose la colisión.

El conductor del birrodado Baccio PX125 resultó lesionado y fue asistido por personal médico, que le diagnosticó politraumatismo leve, procediendo a su traslado a un centro asistencial. Se trabaja.

Daños en institución pública

A la hora 08:30 de hoy, la directora de una escuela ubicada en la intersección de calles Marosa di Giorgio Médici y Raúl Richard Boucereaux, en Barrio Horacio Quiroga, denunció que al llegar a la institución constató daños en una reja y en una ventana. El hecho se encuentra en investigación.

Tercer siniestro de tránsito

Próximo a la hora 09:30 de hoy se produjo un siniestro de tránsito en la intersección de calles Misiones e Intendente Juan H. Paiva, entre dos motocicletas. Ambos conductores resultaron lesionados.

Al lugar concurrió una Unidad de Emergencia Médica. Uno de los motonetistas fue diagnosticado como “politraumatizado con posible fractura de clavícula” y trasladado al Hospital de Salto, mientras que el otro presentó “quemaduras en miembro inferior derecho”, recibiendo el alta en el lugar. Trabaja la Brigada Departamental de Tránsito.

Detenido con moto hurtada

A la hora 11:45 de hoy, personal policial detuvo a un hombre en la intersección de calle Luis A. Herrera y calle Uruguay, quien circulaba en una motocicleta denunciada como hurtada. Al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga.

Enterada la Fiscalía de Turno, dispuso la detención del individuo, la labranza de acta por artículo 61 del C.P.P., acta a los funcionarios actuantes y el relevamiento de registros fílmicos. Se trabaja.

Dos detenidos por hurto

A la hora 15:20 de hoy, mediante comunicación telefónica recibida en Dependencia Policial, un usuario informó que dos hombres estarían hurtando en un depósito (Gramon) ubicado en la intersección de Avenidas Catalina Harriague de Castaños y Pascual Harriague.

En respuesta al aviso, personal policial concurrió al lugar y procedió a la detención de dos masculinos, quienes llevaban herramientas varias y tramas de cuatro metros. Enterada la Fiscal de Turno, dispuso la detención de ambos, entre otras directivas. Se trabaja.

Detenido por requisitoria pendiente

A la hora 17:00 de hoy, personal policial que realizaba recorridas en la intersección de calles Lucas Piriz y José P. Varela identificó a un hombre que se encontraba requerido por Seccional Segunda. Fue detenido y se realizaron los trámites de rigor. Se continúa trabajando.

