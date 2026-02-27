Múltiples intervenciones policiales y una condena por hurto

La Policía actuó en varios hechos delictivos: daños a vehículos, agresión en vía pública, hurtos y una condena judicial tras operativo en Salto.

Detenciones, hurtos y lesiones: intensa jornada policial en Salto

La jornada policial dejó en las últimas horas múltiples intervenciones en distintos puntos de la ciudad, con casos que incluyeron daños a vehículos estacionados, una agresión con lesiones personales, varios hurtos y una condena judicial de cumplimiento efectivo.

Detenido por daños en vehículos en la vía pública

Sobre las 13:25 de ayer, personal policial detuvo en calles Rivera y Florencio Sánchez a un hombre de 47 años, señalado como presunto autor de daños provocados en varios vehículos que se encontraban estacionados en la zona.

De acuerdo con la información aportada, se recibieron denuncias de los propietarios afectados y se dio intervención a Fiscalía de Turno, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.

Lesiones tras agresión con una varilla

En otro episodio, próximo a la hora 01:00 de ayer, la Policía concurrió a una vivienda ubicada en calle Piedra al 1600 tras registrarse una situación de violencia.

Un joven de 25 años declaró que se encontraba en la esquina de Orestes Lanza y Piedras junto a otras personas cuando fue agredido físicamente y recibió un puntazo en la espalda con una varilla.

El lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde se le diagnosticó politraumatismos y heridas cortantes en miembros superiores, quedando bajo asistencia médica. La investigación permanece abierta.

Jornada con condena judicial y varios hurtos

Condenado por hurto tras ingresar a una vivienda

A las 10:35 del miércoles, un llamado al servicio de emergencia 9-1-1 alertó sobre un hurto ocurrido en calles Andrés Latorre y 25 de Agosto.

Según el denunciante, mientras mostraba una habitación en alquiler a una mujer, un hombre saltó la reja, ingresó al patio y sustrajo la cartera de la visitante, que se encontraba dentro del baúl de una moto.

Con la descripción aportada se desplegó un operativo policial. La cartera fue hallada en una bolqueta en Avenida Juan Harriague y 18 de Julio, aunque sin sus pertenencias. Posteriormente, un hombre fue detenido en Juan Harriague y Treinta y Tres.

Durante el registro se incautó el celular de la víctima, además de auriculares, un anillo y dinero en efectivo. Finalizadas las actuaciones, la Justicia condenó a C.D.F.L., de 40 años, como autor penalmente responsable de violación de domicilio y varios delitos de hurto —uno en grado de tentativa— a seis meses de prisión efectiva.

Hurto en local donde funcionan dos emisoras de radio

También se investiga un hurto ocurrido en un local ubicado en calle Brasil casi Amorín, donde funcionan dos emisoras —AM y FM—.

El encargado denunció que personas extrañas ingresaron luego del cierre y sustrajeron dos celulares y 1.000 pesos uruguayos, además de constatarse el forzamiento de un cajón del mobiliario. Policía trabaja en el esclarecimiento.

Moto hurtada frente a un CAIF

En Avenida Patulé esquina 25 de Mayo, una mujer denunció que dejó su moto estacionada frente a un CAIF por algunos minutos y, al regresar, constató que el vehículo había sido hurtado. Se realizaron recorridas en la zona y el caso sigue bajo investigación.

Detenido tras activación de alarma en comercio

Próximo a la hora 01:05, efectivos policiales concurrieron a un comercio ubicado en calle 8 de Octubre al 2100 tras activarse la alarma.

La propietaria constató daños en una chapa del local y el faltante de una caja con medicamentos. Mediante registros fílmicos se logró identificar en Brasil y Forteza a un hombre de 31 años, que llevaba los productos hurtados, procediéndose a su detención. Intervino Fiscalía de Turno.

Detenido por hurto captado por cámaras

Finalmente, sobre las 02:30, la Policía acudió a una vivienda ubicada en Aparicio Saravia y Ansina, donde el propietario observó mediante cámaras de seguridad a un individuo que subió al alero y hurtó dos sillas.

El damnificado intentó retenerlo sin éxito, pero poco después, en Monterroso e Instrucciones del Año XIII, fue detenido un hombre de 42 años y se recuperó uno de los objetos sustraídos. El caso continúa en investigación.

