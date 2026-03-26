Múltiples detenciones en Salto: amenazas, hurtos y condenas



En distintos procedimientos realizados por personal policial en la ciudad de Salto, se concretaron varias detenciones vinculadas a hechos de amenazas, desórdenes, hurtos y violación de domicilio, culminando en algunos casos con condenas judiciales

En primera instancia, en la zona de calle Florencio Sánchez, en barrio Salto Nuevo Sur, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 37 años que se encontraba en aparente estado de ebriedad. El individuo insultaba a los funcionarios e incitaba a pelear, profiriendo amenazas con un arma blanca. Tras reiteradas órdenes policiales que no acató, arrojó el cuchillo al arribo de refuerzos. Fiscalía fue enterada y se continúa trabajando en el caso.

Por otra parte, en zona céntrica, se recibió un llamado alertando sobre la presencia de una mujer en la puerta de un domicilio, aparentemente bajo efectos de sustancias estupefacientes. Al arribar al lugar, la policía identificó a una mujer de 42 años, quien reaccionó con agravios e insultos hacia los funcionarios, por lo que fue detenida.

- espacio publicitario -

Finalizadas las actuaciones judiciales, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto condenó a la identificada como M.F.A.A., en situación de calle, como autora penalmente responsable de dos delitos de violencia privada, un delito de agravio a la autoridad, un delito de daño agravado y dos delitos de hurto —uno de ellos en grado de tentativa— en régimen de reiteración real. Se le impuso una pena de cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo, con vencimiento el 23 de agosto de 2026.

En otro procedimiento, próximo a la hora 02:15 del 25 de marzo, mediante el monitoreo de cámaras del Centro de Comando Unificado, se detectó a un hombre en barrio Salto Nuevo intentando ingresar a una finca trepando por un balcón lindero a un local comercial. Personal policial acudió al lugar, logrando la detención del individuo, de 27 años. La propietaria del local radicó la denuncia correspondiente.

Tras la instancia judicial, el Juzgado dispuso la condena de C.R.CH., de 27 años, como autor de un delito de violación de domicilio especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de tres meses de prisión, con vencimiento el 23 de junio de 2026.

Finalmente, durante recorridas en la zona de calles Orestes Lanza y Catalina H. Castaños, efectivos policiales observaron a dos hombres en actitud sospechosa transportando un horno y una caja de herramientas. Al ser consultados, inicialmente manifestaron haber encontrado los objetos, pero luego reconocieron haberlos hurtado, indicando el lugar de procedencia.

Ambos jóvenes, de 19 y 20 años, fueron detenidos. Tras las actuaciones judiciales, el Juzgado condenó a A.P.S., de 19 años, como autor de múltiples delitos de violación de domicilio especialmente agravados en concurrencia con delitos de hurto, a la pena de catorce meses de prisión, a cumplirse bajo régimen de libertad a prueba.

En tanto, L.F.G., de 20 años, fue condenado como autor de varios delitos de violación de domicilio y hurto —incluyendo uno en grado de tentativa— también en régimen de reiteración real, recibiendo una pena de catorce meses de prisión.

Las autoridades continúan trabajando en el esclarecimiento de los hechos y reiteran la importancia de la colaboración ciudadana mediante denuncias oportunas

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/vw4b