Mulambé, la última campeona de las escuelas de samba de Salto, se presenta este sábado 20

La escuela de samba Mulambé, última campeona del Carnaval de Salto, se presenta este sábado 20 desde las 20 horas en su lugar de ensayo del barrio Don Atilio, mostrando parte de su propuesta rumbo al Carnaval 2026.

La escuela de samba Mulambé, actual campeona del Carnaval salteño, vuelve a hacer sentir su presencia este sábado 20 con una presentación especial en su lugar de ensayo, ubicado en calle Rincón 2045, en el barrio Don Atilio. La convocatoria es desde las 20 horas y marcará, en los hechos, una bienvenida anticipada al Carnaval 2026.

Con toda su integración y una armonía que se percibe a varios kilómetros, Mulambé mostrará parte de la propuesta que prepara para el próximo desfile de escuelas de samba, previsto para los días 6, 7 y 8 de febrero en la Costanera Norte, tal como fue anunciado por la organización del Carnaval.

La presentación de este sábado será una muestra de fuerza, color y alegría, con la intención clara de reafirmar su lugar entre las grandes protagonistas del samba local. La campeona vigente saldrá a la calle con su batería, sus principales bailarinas y ese sello característico que la llevó al primer puesto, buscando dejar en claro que vuelve por más.

El barrio Don Atilio se vestirá de fiesta durante la noche, con samba, brillo y ritmo inundando la zona sur de la ciudad. Mulambé se adueñará del lugar para reencontrarse con su público y comenzar a palpitar, desde ahora, lo que será una nueva edición del Carnaval de Salto.

