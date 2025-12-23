Mulambé cerró el ciclo de presentaciones de escuelas de samba de Salto rumbo al Carnaval 2026

- espacio publicitario -

La escuela de samba Mulambé, vigente campeona del Carnaval de Salto en su rubro, fue la encargada de poner punto final al ciclo de presentaciones de las escuelas de samba salteñas, una serie de espectáculos que comenzó en noviembre y se extendió durante diciembre como antesala del Carnaval 2026.

El cierre tuvo lugar el domingo por la noche en el barrio Don Atilio, donde la escuela tricolor transformó una jornada amenazada por la lluvia en una verdadera fiesta popular. Con color, ritmo y alegría, Mulambé hizo vibrar a vecinos y visitantes que se acercaron para disfrutar del espectáculo.

Al grito de “permiso, yo soy Mulambé”, la campeona desplegó toda su potencia artística: bailarinas, batería, vestuario y una puesta en escena que reafirmó su identidad y su fuerte conexión con el público. La respuesta fue inmediata, con un respaldo popular que acompañó cada pasaje del desfile.

Más allá de cerrar la noche, Mulambé dejó en claro por qué es una de las escuelas de samba más destacadas del carnaval local, consolidando su lugar como referente y marcando el pulso de lo que se espera para la próxima edición.

El ciclo de presentaciones había comenzado con la multicampeona Tropi Junior, continuó con Unidos de la Zona Sur, La Estrella (Legendaria) y Belleza Real, y encontró su broche de oro con la actual dueña del título, en una jornada que celebró la cultura, el encuentro barrial y el espíritu del carnaval salteño.

