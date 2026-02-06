28.1 C
Salto
viernes, febrero 6, 2026

Mujeres y ciencia: muestra en la Udelar Salto

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
17
Tiempo de lectura: 1 min.

La muestra “Todas las mujeres, todas las ciencias” se inaugura el 11 de febrero en la sede Salto de Udelar, destacando a científicas uruguayas y promoviendo la equidad de género en la ciencia.

Se inaugura en Salto la muestra “Todas las mujeres, todas las ciencias”

Este martes 11 de febrero, a las 10 horas, quedará inaugurada en el hall del edificio central de la sede Salto de la Universidad de la República la muestra ilustrada “Todas las mujeres, todas las ciencias”, una propuesta que pone el foco en el aporte de las mujeres al desarrollo científico en Uruguay.

La actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la organización del Ministerio de Educación y Cultura a través de Espacios MEC Salto, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y la sede Salto del Cenur Regional Norte de la Udelar.

La muestra, de acceso libre y gratuito, se exhibirá en el hall universitario ubicado en Rivera esquina Misiones Orientales. Tras la inauguración, podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 21 horas, y los sábados de 8 a 15 horas.

La propuesta destaca el trabajo de doce científicas uruguayas, combinando ilustraciones con un juego de memoria gigante, pensado para acercar la ciencia a niñas, niños y familias. Además, cuenta con una versión digital desarrollada junto a Ceibal, ampliando su alcance educativo.

En 2025 se cumplen diez años de la declaración de esta fecha por la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover la equidad de género en el ámbito científico. Desde el Instituto Clemente Estable se remarca el compromiso de visibilizar el rol de las mujeres en la ciencia uruguaya, acompañar sus trayectorias profesionales y fomentar la igualdad desde las primeras etapas educativas.

La muestra permanecerá abierta al público hasta la segunda semana de marzo, integrándose también a las actividades del Mes de la Mujer en Salto.

