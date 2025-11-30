Movilidad Urbana y Jefatura de Policía refuerzan medidas para la seguridad vial de fin de año en Salto

- espacio publicitario -

El director de Movilidad Urbana del Gobierno de Salto, Alberto Subí, junto al encargado del Cuerpo Inspectivo, Miguel Da Costa, mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la Jefatura de Policía de Salto para abordar temas prioritarios vinculados a la seguridad vial y los operativos de fin de año.

Durante el encuentro se analizaron los dispositivos previstos para las noches del 24 y 31 de diciembre, fechas en las que tradicionalmente aumenta la circulación de vehículos y peatones. Ambas instituciones coincidieron en la necesidad de reforzar la presencia en puntos estratégicos y coordinar acciones que garanticen el orden y la seguridad vial durante estas celebraciones, en un período donde la prevención resulta fundamental.

Uno de los temas centrales fue el combate a las picadas y maniobras irregulares que suelen registrarse en la zona de Costanera, una preocupación permanente para vecinos y autoridades. En ese sentido, se evaluaron medidas de control más estrictas y la realización de intervenciones conjuntas para desalentar estas conductas que ponen en riesgo la vida de quienes transitan por el lugar.

También se avanzó en el fortalecimiento del trabajo coordinado entre el Cuerpo Inspectivo y el guardia policial, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de desorden, infracciones y eventuales emergencias.

Tanto el Gobierno de Salto como la Jefatura de Policía destacaron la importancia de mantener una labor articulada que permita brindar mayor seguridad y mejores condiciones de movilidad en todo el departamento, especialmente durante un mes en el que las celebraciones incrementan la actividad en la vía pública.

