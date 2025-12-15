Movilidad Urbana y CCIS coordinaron acciones sobre tránsito y servicios

- espacio publicitario -

Movilidad Urbana y la Comisión de Turismo del CCIS analizaron taxis, cuidacoches, estacionamiento y medidas especiales para fin de año en Salto.

La Dirección de Movilidad Urbana del Gobierno de Salto, encabezada por su director Alberto Subí y acompañada por su equipo técnico, mantuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS) para intercambiar información y coordinar acciones vinculadas al tránsito y los servicios urbanos en la ciudad.

Durante el encuentro se analizó la situación de los permisarios de taxímetro, atendiendo inquietudes del sector y evaluando posibles líneas de trabajo conjunto para mejorar el servicio, especialmente en períodos de alta demanda turística y comercial.

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de los cuidacoches autorizados, destacándose la necesidad de mantener el orden y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, tanto en beneficio de los vecinos como de los visitantes.

Asimismo, se intercambió sobre el estacionamiento en zona azul y los espacios destinados a personas con discapacidad, subrayando la importancia de fortalecer los controles y la correcta señalización para garantizar su uso adecuado.

En la reunión también se avanzó en la planificación operativa para los días 24 y 31 de diciembre, previendo medidas especiales de ordenamiento del tránsito y del estacionamiento ante el incremento de la circulación vehicular y peatonal propio de las celebraciones de fin de año.

Finalmente, se trató el tema de la cartelería urbana, coincidiendo en la necesidad de mejorar la señalización en distintos puntos de la ciudad como una herramienta clave para una movilidad más ordenada y segura.

Desde el Gobierno de Salto se valoró positivamente el intercambio con la Comisión de Turismo del CCIS, reafirmando la importancia del trabajo coordinado entre el sector público y privado para optimizar los servicios urbanos y contribuir al desarrollo turístico y comercial del departamento.

