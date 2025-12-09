back to top
20.5 C
Salto
martes, diciembre 9, 2025
InicioDEPORTES

Mountain Bike y la magia de este cierre ¡De clase y coraje!

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
30
Tiempo de lectura: 1 min.

Los aficionados que no faltaron y más allá de la alta temperatura que reinó en el domingo que pasó el cierre de la temporada fue puntualmente emotivo a nivel del Mountain Bike. Por ejemplo, con el desarrollo de la última fecha del Campeonato Salteño. Aunque la denominación es esa, la suma de quienes llegaron desde varios departamentos aledaños y desde Argentina también. Más de 120 cultores de un deportivo a redoblada consigna de algunos años a esta parte y lo vivido y disfrutado en la secuencia apuntada, es solamente una pauta más. Las notas gráficas derivadas a EL PUEBLO desde la organización, reflejos de lo que fue, con el tiempo a favor de los campeones que no faltaron, pero también los que fueron parte de puestos inmediatos en la tabla final. Una lección de clase y coraje que desde el diario de los salteños, vale la pena certificarse. Ni más ni menos.       

Cristian

CRISTIAN DÁVILA- Campeón en la categoría «B» 

       

- Publicidad -SOL - Calidez en compañía

Lucía

LUCÍA SICILIA- Resonante en Damas «B».

Liga Salteña de Fútbol Sala: Fue la 6ª y uno llegó a 13 goles

A falta de acción en la Liga Salteña, por las razones que son notorias, el fútbol de la Liga Salteña a nivel del Sala, que no faltó, para jugarse la sexta fecha de la primera rueda, tanto en la Divisional «A» como en la «B». Emociones bien entendidas y mejor aplicadas, con un equipo que llegó a 13 goles. Cuestión de comprobar.

🏆 Resultados – Divisional A

PartidoResultado
Ceibal vs Salto Rowing8 – 4
Sub 21 vs Sol de América13 – 10
Universitario vs Arsenal8 – 8
Tigre vs Parque Solari10 – 3
Almagro vs Ferro Carril7 – 2

🏆 Resultados – Divisional B

PartidoResultado
Barrio Artigas vs Juventus4 – 2
Cerro vs Barcelona13 – 4
Fénix vs Palomar5 – 3
Paso del Bote vs River Plate13 – 9
Albión vs CAAS7 – 6

Son todos ellos

Ceibal en la «A» y Fénix en la «B» para liderar en una y otra tabla, al cabo de la nueva fecha. Los números que van amparando la nueva historia

🏆 Tabla de Posiciones – Divisional A

EquipoPuntos
Ceibal11
Sub 2110
Tigre10
Almagro10
Universitario9
Ferro Carril9
Arsenal9
Salto Rowing6
Parque Solari1
Sud América0

🏆 Tabla de Posiciones – Divisional B

EquipoPuntos
Fénix13
Cerro12
Palomar12
Paso del Bote12
Barrio Artigas10
Huracán9
Juventus9
Albion6
Barcelona3
CAAS0
River Plate0
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xn3x