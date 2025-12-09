Mountain Bike y la magia de este cierre ¡De clase y coraje!

Los aficionados que no faltaron y más allá de la alta temperatura que reinó en el domingo que pasó el cierre de la temporada fue puntualmente emotivo a nivel del Mountain Bike. Por ejemplo, con el desarrollo de la última fecha del Campeonato Salteño. Aunque la denominación es esa, la suma de quienes llegaron desde varios departamentos aledaños y desde Argentina también. Más de 120 cultores de un deportivo a redoblada consigna de algunos años a esta parte y lo vivido y disfrutado en la secuencia apuntada, es solamente una pauta más. Las notas gráficas derivadas a EL PUEBLO desde la organización, reflejos de lo que fue, con el tiempo a favor de los campeones que no faltaron, pero también los que fueron parte de puestos inmediatos en la tabla final. Una lección de clase y coraje que desde el diario de los salteños, vale la pena certificarse. Ni más ni menos.
Liga Salteña de Fútbol Sala: Fue la 6ª y uno llegó a 13 goles
A falta de acción en la Liga Salteña, por las razones que son notorias, el fútbol de la Liga Salteña a nivel del Sala, que no faltó, para jugarse la sexta fecha de la primera rueda, tanto en la Divisional «A» como en la «B». Emociones bien entendidas y mejor aplicadas, con un equipo que llegó a 13 goles. Cuestión de comprobar.
🏆 Resultados – Divisional A
|Partido
|Resultado
|Ceibal vs Salto Rowing
|8 – 4
|Sub 21 vs Sol de América
|13 – 10
|Universitario vs Arsenal
|8 – 8
|Tigre vs Parque Solari
|10 – 3
|Almagro vs Ferro Carril
|7 – 2
🏆 Resultados – Divisional B
|Partido
|Resultado
|Barrio Artigas vs Juventus
|4 – 2
|Cerro vs Barcelona
|13 – 4
|Fénix vs Palomar
|5 – 3
|Paso del Bote vs River Plate
|13 – 9
|Albión vs CAAS
|7 – 6
Son todos ellos
Ceibal en la «A» y Fénix en la «B» para liderar en una y otra tabla, al cabo de la nueva fecha. Los números que van amparando la nueva historia
🏆 Tabla de Posiciones – Divisional A
|Equipo
|Puntos
|Ceibal
|11
|Sub 21
|10
|Tigre
|10
|Almagro
|10
|Universitario
|9
|Ferro Carril
|9
|Arsenal
|9
|Salto Rowing
|6
|Parque Solari
|1
|Sud América
|0
🏆 Tabla de Posiciones – Divisional B
|Equipo
|Puntos
|Fénix
|13
|Cerro
|12
|Palomar
|12
|Paso del Bote
|12
|Barrio Artigas
|10
|Huracán
|9
|Juventus
|9
|Albion
|6
|Barcelona
|3
|CAAS
|0
|River Plate
|0