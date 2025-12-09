Mountain Bike y la magia de este cierre ¡De clase y coraje!

Los aficionados que no faltaron y más allá de la alta temperatura que reinó en el domingo que pasó el cierre de la temporada fue puntualmente emotivo a nivel del Mountain Bike. Por ejemplo, con el desarrollo de la última fecha del Campeonato Salteño. Aunque la denominación es esa, la suma de quienes llegaron desde varios departamentos aledaños y desde Argentina también. Más de 120 cultores de un deportivo a redoblada consigna de algunos años a esta parte y lo vivido y disfrutado en la secuencia apuntada, es solamente una pauta más. Las notas gráficas derivadas a EL PUEBLO desde la organización, reflejos de lo que fue, con el tiempo a favor de los campeones que no faltaron, pero también los que fueron parte de puestos inmediatos en la tabla final. Una lección de clase y coraje que desde el diario de los salteños, vale la pena certificarse. Ni más ni menos.

Cristian

CRISTIAN DÁVILA- Campeón en la categoría «B»

Lucía

LUCÍA SICILIA- Resonante en Damas «B».

Liga Salteña de Fútbol Sala : Fue la 6ª y uno llegó a 13 goles

A falta de acción en la Liga Salteña, por las razones que son notorias, el fútbol de la Liga Salteña a nivel del Sala, que no faltó, para jugarse la sexta fecha de la primera rueda, tanto en la Divisional «A» como en la «B». Emociones bien entendidas y mejor aplicadas, con un equipo que llegó a 13 goles. Cuestión de comprobar.

🏆 Resultados – Divisional A

Partido Resultado Ceibal vs Salto Rowing 8 – 4 Sub 21 vs Sol de América 13 – 10 Universitario vs Arsenal 8 – 8 Tigre vs Parque Solari 10 – 3 Almagro vs Ferro Carril 7 – 2

🏆 Resultados – Divisional B

Partido Resultado Barrio Artigas vs Juventus 4 – 2 Cerro vs Barcelona 13 – 4 Fénix vs Palomar 5 – 3 Paso del Bote vs River Plate 13 – 9 Albión vs CAAS 7 – 6

Son todos ellos

Ceibal en la «A» y Fénix en la «B» para liderar en una y otra tabla, al cabo de la nueva fecha. Los números que van amparando la nueva historia

🏆 Tabla de Posiciones – Divisional A

Equipo Puntos Ceibal 11 Sub 21 10 Tigre 10 Almagro 10 Universitario 9 Ferro Carril 9 Arsenal 9 Salto Rowing 6 Parque Solari 1 Sud América 0

🏆 Tabla de Posiciones – Divisional B

Equipo Puntos Fénix 13 Cerro 12 Palomar 12 Paso del Bote 12 Barrio Artigas 10 Huracán 9 Juventus 9 Albion 6 Barcelona 3 CAAS 0 River Plate 0

