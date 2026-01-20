Montevideo será sede de Campus del Sur, el gran encuentro educativo de Ceibal

Entre el 10 y el 12 de febrero de 2026, Montevideo se convertirá en el punto de encuentro de la comunidad educativa con la llegada de Campus del Sur, una propuesta de formación, reflexión e intercambio organizada por Ceibal. El evento abre el año lectivo y reúne a docentes y estudiantes de formación docente de todo el país.

Campus del Sur es la evolución de la tradicional Escuela de Verano, que Ceibal impulsa desde hace siete años y que, a partir de 2026, amplía su alcance y formato. Durante tres jornadas, la capital concentrará talleres, conferencias y actividades tanto presenciales como virtuales, organizadas en torno a cinco grandes áreas: innovación pedagógica; ciudadanía digital e inclusión; tecnología; ciencia y matemáticas; y lengua y comunicación.

El objetivo del encuentro es generar un espacio para pensar las prácticas educativas, proyectar el año y conocer en profundidad los programas, proyectos y plataformas que Ceibal pone a disposición de los centros educativos de todo el país. Además de la sede central en Montevideo, la iniciativa tendrá ediciones descentralizadas a lo largo del año en otros departamentos, continuando la experiencia de 2025, cuando se realizaron instancias en Florida y Paysandú.

La conferencia de apertura se realizará el martes 10 de febrero, de 9:30 a 12 horas, en la Sala Zitarrosa, y será transmitida en vivo por el canal de YouTube de Ceibal. Contará con la participación de referentes internacionales del ámbito educativo: Axel Rivas, Carlos Magro y Rebeca Anijovich. Los especialistas abordarán los desafíos actuales de la educación, desde la innovación pedagógica y la incorporación de la inteligencia artificial en los sistemas educativos, hasta el desarrollo de competencias digitales y los retos de la evaluación en el aula.

Profesores del Plan Ceibal

Las actividades se desplegarán en distintas instituciones del centro de Montevideo, conformando un corredor educativo-cultural. Entre las sedes se encuentran Presidencia de la República, el Centro de Formación Permanente, la UTU Dr. Pedro Figari, el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) y la Sala Zitarrosa, lo que permitirá a los participantes circular entre diversas propuestas formativas y culturales.

Como parte de una mirada integral e inclusiva, Campus del Sur contará también con un espacio de cuidados para infancias de 3 a 11 años, ubicado en el MAPI. Quienes necesiten este servicio podrán solicitar cupo al momento de la inscripción; la confirmación se realizará por correo electrónico, ya que los lugares son limitados.

Las inscripciones estarán abiertas del 19 de enero al 4 de febrero a través de la plataforma Campus. Cada docente y estudiante de formación docente podrá elegir hasta cuatro talleres, además de participar en las conferencias abiertas. Todas las actividades son gratuitas y con cupos limitados.

Con esta propuesta, Ceibal reafirma su apuesta por la formación continua, el intercambio profesional y la actualización pedagógica, consolidando a Montevideo como un espacio clave para pensar el presente y el futuro de la educación en Uruguay.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo siguiendo este enlace.

