Montevideo será sede de Campus del Sur, el gran encuentro educativo de Ceibal

CAMPUS SUR - Ceibal

Entre el 10 y el 12 de febrero de 2026, Montevideo se convertirá en el punto de encuentro de la comunidad educativa con la llegada de Campus del Sur, una propuesta de formación, reflexión e intercambio organizada por Ceibal. El evento abre el año lectivo y reúne a docentes y estudiantes de formación docente de todo el país.

Campus del Sur es la evolución de la tradicional Escuela de Verano, que Ceibal impulsa desde hace siete años y que, a partir de 2026, amplía su alcance y formato. Durante tres jornadas, la capital concentrará talleres, conferencias y actividades tanto presenciales como virtuales, organizadas en torno a cinco grandes áreas: innovación pedagógica; ciudadanía digital e inclusión; tecnología; ciencia y matemáticas; y lengua y comunicación.

El objetivo del encuentro es generar un espacio para pensar las prácticas educativas, proyectar el año y conocer en profundidad los programas, proyectos y plataformas que Ceibal pone a disposición de los centros educativos de todo el país. Además de la sede central en Montevideo, la iniciativa tendrá ediciones descentralizadas a lo largo del año en otros departamentos, continuando la experiencia de 2025, cuando se realizaron instancias en Florida y Paysandú.

La conferencia de apertura se realizará el martes 10 de febrero, de 9:30 a 12 horas, en la Sala Zitarrosa, y será transmitida en vivo por el canal de YouTube de Ceibal. Contará con la participación de referentes internacionales del ámbito educativo: Axel Rivas, Carlos Magro y Rebeca Anijovich. Los especialistas abordarán los desafíos actuales de la educación, desde la innovación pedagógica y la incorporación de la inteligencia artificial en los sistemas educativos, hasta el desarrollo de competencias digitales y los retos de la evaluación en el aula.

Profesores del Plan Ceibal
Profesores del Plan Ceibal

Las actividades se desplegarán en distintas instituciones del centro de Montevideo, conformando un corredor educativo-cultural. Entre las sedes se encuentran Presidencia de la República, el Centro de Formación Permanente, la UTU Dr. Pedro Figari, el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) y la Sala Zitarrosa, lo que permitirá a los participantes circular entre diversas propuestas formativas y culturales.

Como parte de una mirada integral e inclusiva, Campus del Sur contará también con un espacio de cuidados para infancias de 3 a 11 años, ubicado en el MAPI. Quienes necesiten este servicio podrán solicitar cupo al momento de la inscripción; la confirmación se realizará por correo electrónico, ya que los lugares son limitados.

Las inscripciones estarán abiertas del 19 de enero al 4 de febrero a través de la plataforma Campus. Cada docente y estudiante de formación docente podrá elegir hasta cuatro talleres, además de participar en las conferencias abiertas. Todas las actividades son gratuitas y con cupos limitados.

Con esta propuesta, Ceibal reafirma su apuesta por la formación continua, el intercambio profesional y la actualización pedagógica, consolidando a Montevideo como un espacio clave para pensar el presente y el futuro de la educación en Uruguay.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo siguiendo este enlace.

