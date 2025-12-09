MONDES en Salto: Marita Rodríguez y Jose Luis Borges expondrán sobre seguridad social este jueves 11 en Casa Quiroga

- espacio publicitario -

MONDES anuncia actividad del en Salto y cuestiona el funcionamiento del sistema de seguridad social

El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social (MONDES) realizará una actividad abierta este jueves 11, a las 19:00 horas, en el local de FUCVAM Casa Quiroga en Salto. La instancia estará encabezada por la vocera del colectivo, Marita Rodríguez y referente de ATSS y jubilada, quien adelantó que será un espacio de información, diálogo y defensa de un derecho humano fundamental: la seguridad social. Estará acompañada por Jose Luis Borges que tambié expondrá sobre la temática.

Rodríguez recordó a EL PUEBLO que el movimiento nació en 2021, cuando desde ATSS se presentó un proyecto de reforma alternativo antes de que la Ley 20.130 ingresara al Parlamento. Según explicó, aquel documento fue “totalmente invisibilizado”, pese a haber sido presentado en Presidencia de la República, ante la Comisión de Expertos y también en el Parlamento.

De ese proceso surgió la papeleta del plebiscito que reunió casi un millón de adhesiones. “Los puntos que defendemos siguen vigentes, porque son los problemas que aquejan a la inmensa mayoría de la población”, afirmó. Uno de los ejes que el MONDES vuelve a poner sobre la mesa es la permanencia de las AFAP dentro del sistema previsional. “La primera causa es por la existencia de la AFAP desde hace

casi 30 años en el sistema”, expresó Rodríguez, señalando que ese diseño mantiene una transferencia de recursos que perjudica al BPS. Como ejemplo, mencionó que la asistencia financiera constitucional al organismo ronda entre 550 y 600 millones de dólares anuales, mientras que la Caja Militar recibe montos similares con muchas menos prestaciones. Aun así, “el BPS transfirió 1.870 millones de dólares a la AFAP” durante el último año. La vocera subrayó que la seguridad social debe ser entendida desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente en el marco de la conmemoración mundial de la

Declaración Universal. “La seguridad social es un derecho humano fundamental que está blindado por la Constitución”, insistió. Agregó que el artículo 195 de la Carta Magna define al BPS como responsable de la protección social en todo el país, abarcando no solo jubilaciones y pensiones, sino también asignaciones familiares, seguro de desempleo, subsidios por enfermedad y maternidad, atención a la discapacidad y entrega de prótesis. “Que los políticos hablen de que el BPS está desfinanciado es una verdadera desvergüenza”, manifestó. En relación al fideicomiso de los cincuentones, Rodríguez señaló que su funcionamiento desmiente muchos de los argumentos que circularon durante la campaña del plebiscito. “Es una herramienta legal segura, garantista, que tiene reglas claras”, explicó. Informó que en 2024, gracias al ingreso de esos fondos, la asistencia financiera al BPS se redujo a un tercio.

“La gente tiene que saberlo, porque esas cifras no salen en grandes titulares”, sostuvo.

La vocera también remarcó la necesidad de informar sobre el impacto de las comisiones de las

AFAP en períodos de desempleo. “Cuando los trabajadores están en seguro de paro, la AFAP

le sigue cobrando comisiones aunque no tengan trabajo; el BPS cubre todas las prestaciones y

no cobra un peso por administrar la plata”, señaló, afirmando que estos detalles suelen quedar

fuera del debate público.



Las AFPA sin debate

Sobre el diálogo social que impulsa el Gobierno, Rodríguez fue crítica. “Es un monólogo”, dijo, ya que las organizaciones exponen sus propuestas pero “no hay devolución, ninguna pregunta,ningún cuestionamiento”. Recordó que todos los delegados del Ejecutivo, excepto los del PIT-

CNT, sostienen que “las AFAP llegaron para quedarse”, algo que para el MONDES desconoce el respaldo de casi un millón de electores que se pronunciaron por cambios profundos en el sistema. En este escenario, el MONDES continúa recorriendo el país para informar y debatir con la ciudadanía. La actividad en Salto se suma a otras realizadas en Montevideo y en el interior. “El pueblo tiene que saber lo que pasa con su plata”, subrayó Rodríguez, invitando a participar de la instancia del jueves 11 en Casa Quiroga.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pvi7