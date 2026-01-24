Modelando el futuro

Samir Bonasola y Nicolás Fagúndez, son dos más para Salto Fútbol Club

El Salto Fútbol Club que dirigirá Matías Rosa, se va armando de a poco. No hay otra sensación que

esa teniendo en cuenta los jugadores que se van integrando al plantel, que en breve despuntará al

inicio de la pretemporada, con el objetivo puesto en el Torneo de la Divisional «C» de la Asociación

Uruguaya de Fútbol. De última, dos incorporaciones para el apuntem tratándose de jugadores que

retornan al club después de sus respectivos enrolamientos en préstamos en Ceibal: el lateral

por derecha, argentino, SAMIR BANASOLA y el volante por izquierda, NICOLÁS FAGÚNDEZ.

En el caso de Bonasola se constituyó en uno de los más aptos marcadores laterales de la temporada

pasada, con superlativa vocación de acople ofensivo. Lo del «Zurdo» pasa por la intacta vigencia,

más allá del paso de los años.

De acuerdo a lo que se dijo a EL PUEBLO, durante el transcurso de la semana entrante nuevas

sumas se originarán a cuenta del plantel superior de Salto Fútbol Club. La tentativa de trasladar a un

plano secundario, la gris expresión de los últimos años. En este 2026, con nuevo DT y jugadores que

pueden ir potenciando la plantilla. Claramente a Salto Fútbol Club le ha faltado jerarquía individual.

¿Cuándo para volver a ser Campeón Salteño?: Pablo Vela….y entonces nacerá el segundo ciclo

La historia se lo recuerda demasiado a Salto Uruguay, porque los años sin ser Campeón Salteño se van ampliando. No queda menos que remontarse al 2000. Después, la ausencia de la corona en el decano, aunque en el 2014 «pegó en el palo», cuando el 3 de diciembre Universitario lo derrotó 1 a 0 en la final. Uos días atrás, PABLO DAMIÁN VELA, bosquejó casi tímidamente frente a EL PUEBLO, «porque es cierto que estamos hablando. Puede ser, puede ser». Hasta que fue. Nacerá su segundo ciclo al frente del plantel superior de Salto Uruguay, supliendo a Rodolfo «Lolo» Aguirre. En la temporada pasada, los decanos se metieron en zona de play off: entre los mejores ocho. En Salto Uruguay sostienen a rajatabla, que «Pablo es un hombre de la casa y de la causa». Habrá que aguardar que el plantel es capaz de ofrecer amparo a la pretensión del retornado estratega, con una duda abierta: si el golero JOAQUÍN GONZÁLEZ será uno más en el plantel. Mientras todo hace suponer que el tucumano JAVIER ALVAREZ, alistará en los albicelestes por segundo año consecutivo. La pregunta golpea todas las veces que sea necesario: ¿para cuándo Salto Uruguay otra vez Campeón Salteño?

Los 12 mandos del 2026: Solo Salto Nuevo queda por definir

Por lo menos hasta la tarde de la víspera, Salto Nuevo se constituía en el único plantel de la Divisional «A» que no disponía de Director Técnico. En los restantes 11 casos, la situación resuelta, con estrategas que se prolongan y algunos que llegan como en los casos de Miguel Márquez en Nacional, Jorge Noboa en Gladiador, Fabricio Martínez en River Plate y Pablo Vela en Salto Uruguay. En la temporada 2025, a Salto Nuevo lo dirigió primero Fabián Paiva, hasta que el control técnico del plantel pasó a manos de Federico Suárez. En el caso de Federico Suárez, pasa a convertirse en el DT de Saladero, en una de las más concretas sorpresas a nivel de los DT si la principal divisional de ascenso se trata.

¡Qué bueno!: Carlos Bicker en el Cuerpo Técnico de Nacional

El final de ciclo de Héctor Alejandro Torrens en Nacional, no solo que determinó la incorporación de Miguel Márquez a esos efectos, sino variantes en el Cuerpo Técnico. Hay que tener en cuenta que permanecen Fabricio Machado como kinesiólogo y Luciano Larrosa a la hora de entrenar a los arqueros. De las novedades, surge el nombre de CARLOS BICKER, como ayudante técnico. Asimismo como ayudante técnico un restante profesional: ROBINSON BRAGA. Hay que suponer que en este caso responde a la predilección de Márquez. Como equipier: José Galli. Si de Carlos Bicker se trata, un caso de formidable adhesión a Nacional, con 30 años en defensa de la camiseta tricolor, pasando por todas las categorías posibles, hasta consolidarse en el plantel superior. Ahora el ex lateral, como uno más en la estructura de mando de Nacional Fútbol Club. Para la entidad del Cerro, dos objetivos en el horizonte: ascender de la B a la A en el Torneo que impulsa la Organización del Fútbol del Interior y ser Campeón Salteño.

