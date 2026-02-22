Mintieron y ahora no parecen FA

Críticas al Frente Amplio por promesas incumplidas y ajustes presupuestales, en una columna que cuestiona el discurso político y la gestión económica actual.



Edil Mario Kroeff

Bancada CORE

Partido Colorado

El Frente Amplio mintió a la población para ganar la elección. Café por la noticia y chocolate por la novedad, como se decía antes. No es la primera vez ni será la última, lamentablemente.



En términos generales, la izquierda promete cosas imposibles de cumplir. Eso es así: la revolución armada o progresista es una gran mentira para sacar a las personas de la pobreza y desigualdad, es el partido en el gobierno, que por las armas o por los votos, es un gran aparato burocrático que produce pero no elimina pobres y marginados. Basta ver la realidad de Cuba, cuyos índices sociales del dictador Fulgencio Batista son mejores que los de Casto, o los de Venezuela que ha expulsado a 7 millones de personas a lo largo de su largo período. El progresismo no es muy diferente, es la versión edulcorada de la historia revolucionaria: socialismo con buenos modales o democracia avanzada, el lobo disfrazado con piel de cordero. Estas son las versiones más duras y radicales, hay otras más suaves pero igualmente peligrosas.



El numero dos del Ministro de Economía del Frente Amplio dijo que el programa de gobierno votado en su momento en el Congreso partidario era impagable, que no se podía cumplir en tiempo y forma, que toda la cúpula en su momento sabía de eso, que era solo una buena intención y dirección para implementar a largo plazo. Es decir mintieron, exageraron, engañaron, para diferenciarse de sus adversarios y tentar a sus votantes.



En plena discusión del presupuesto nacional de gastos e inversiones, además del presunto sincericidio de Valcorba, había que escuchar en serio al Ministro Gabriel Odone, al presidente de la República Yamandú Orsi y hasta el mismísimo todo poderoso y todo terreno Alejandro “Pacha” Sánchez hablar de estricta austeridad, que los ay recursos eran limitados, que había que crecer para repartir más y mejor, que había que cuidar la estabilidad macroeconómica, bajar el déficit fiscal, mantener el índice inflacionario en los bajos niveles actuales, fomentar las inversiones y no poner más impuestos a los ricos de este país. Notable, parecían palabras de Jorge Batlle y no de Yamandú Orsi, pero lo que pasa es que el ex intendente canario finalmente, asumido el poder está quedando parecido al sobrino nieto del gran José Batlle y Ordoñez y alejado de los Sendic y Arismendi de la vida. Una gran voltereta como la famosa de Alan García que con su progresismo Aprista llevó a la bancarrota al Perú y dejar la presidencia para luego volver al poder y recuperar su país en la más literal y estricta ortodoxia liberal que lo llevó a la cima.



Ver para creer a la cúpula del MPP negando recursos a la Universidad de la República, los universitarios pidieron el oro y el moro y les dieron menos de la mitad y eso que el Director de Planeamiento y Presupuesto hasta no hace un año era el mismísimo rector de la UDELAR.



En algún sentido, podría decirse que es un gobierno más parecido a las formas de la Coalición Republicana que al propio Movimiento de Participación Popular. Y esto también configura una mentira flagrante, ellos no son liberales sino estatistas y reguladores, ellos no son demócratas sino autoritarios porque apoyan a Venezuela y a Cuba, ellos no son capitalistas porque no creen en el libre mercado ni en el comercio global. Ahora pretenden actuar de otra manera, quieren comerciar con la Unión Europea, sumar a China en la expansión comercial, también a los países del Pacifico, porque no tienen remedio, tienen que manejar en serio al Uruguay y no hay otra manera. No es cierto lo que dijeron, ni tan fácil y real… Tampoco es cierto lo que dicen ahora… ni Araziti ni Cardama, pero es lo que hay y peor es nada.

