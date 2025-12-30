Ministerio del Interior realizará operativo de control de motocicletas desde la primera semana de enero

El Ministerio del Interior pondrá en marcha, a partir de la primera semana de enero, un operativo nacional de control de motocicletas en todo el país, en el marco de las acciones orientadas a mejorar la seguridad vial y la seguridad ciudadana.

El operativo estará a cargo de efectivos de las jefaturas departamentales y de la Policía Caminera, y abarcará tanto rutas nacionales como zonas urbanas de todos los departamentos. Los controles estarán enfocados en el cumplimiento de la normativa vigente, que incluye la libreta de propiedad del vehículo, licencia de conducir habilitante, uso de casco, chaleco reflectivo y seguro obligatorio.

- espacio publicitario -

La estrategia prevé un incremento significativo de la fiscalización en relación a las semanas anteriores, así como la aplicación de las sanciones establecidas por la normativa vigente, que pueden incluir multas y el retiro de los vehículos en infracción. Asimismo, el operativo será acompañado por acciones de comunicación y concientización dirigidas a los usuarios de motocicletas.

Se trata de una medida dispuesta a nivel nacional, que se implementará en todo el país, y no de una decisión adoptada por el gobierno departamental. La intervención de la Intendencia se enmarca en el apoyo al desarrollo del operativo y en la realización de los procedimientos administrativos que correspondan en caso de incautaciones, conforme a la normativa vigente.

- espacio publicitario -

Desde las autoridades se remarca que el uso indebido de las motocicletas representa un factor de riesgo relevante en los siniestros de tránsito y que el fortalecimiento de los controles contribuye a reducir situaciones de violencia y a mejorar la convivencia y la seguridad en el espacio público.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bw4d